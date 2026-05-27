Gruppo di adolescenti si tuffa nel porto. In Capitaneria con i genitori e multa

Un gruppo di minorenni è stato sorpreso da una pattuglia della Guardia Costiera di Rimini a tuffarsi nelle acque del porto canale dalla banchina del largo Boscovich. I ragazzini sono stati fermati e convocati, insieme ai genitori, negli Uffici della Capitaneria di porto dove sono stati sanzionati per violazione all’ordinanza di sicurezza balneare. Le multe vanno da 100 a 1000 euro.

Quel che può sembrare una bravata, spesso tema di video sui social - spiega la Capitaneria - oltre a rappresentare una violazione delle norme di tutela della balneazione e di sicurezza dei porti, è una pratica pericolosa e purtroppo sempre più diffusa sui pontili presenti lungo la costa romagnola. Viene anche ricordato il recente caso che ha anche provocato danni fisici permanenti ad un giovane che si era tuffato.