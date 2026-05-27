Ex Hotel delle Nazioni, tornano gli appuntamenti estivi in giardino

Riconsegnato dal 2023 ai cittadini e ospiti di San Giuliano mare e tornato alla luce grazie all’intenso lavoro svolto dal Comitato Turistico e dal gruppo Ci.Vi.Vo, il giardino ai piedi dell’Hotel delle Nazioni in via Ortigara, ormai dismesso da più di vent’anni, torna a ospitare anche nell’imminente estate 2026 una serie di eventi e rassegne nel segno della continuità del progetto di gestione e valorizzazione di questo spazio affidato alla Cooperativa Sociale New Horizon.

Dal 2 giugno spettacoli, film e concerti animeranno lo spazio di mille metri quadrati situato in posizione strategica tra il Parco Briolini e la Darsena, un luogo aperto a cittadini, turisti e associazioni che oltre alla parte ludica rafforza la partecipazione attiva con percorsi di inserimento lavorativo e occasioni di coesione sociale utili alle persone e al territorio.

Parte integrante del programma di eventi è Mondo REC, la realtà riminese attiva nella produzione audiovisiva e nella formazione artistica rivolta ai giovani. Proprio da Mondo-REC nasce la teen-band NEIDA, che animerà le ultime due domeniche di giugno in giardino. La rassegna Cinema Sotto le Stelle poi alternerà produzioni proprio di Mondo-REC a film per il grande pubblico, tra cui “Il cielo che si spegne nel mare”, opera dedicata al tema del bullismo e realizzata con i coinvolgimento diretto di centinaia di studenti. Gli appuntamenti proseguiranno anche in luglio e agosto con la presentazione degli eventi in calendario nelle prossime settimane.