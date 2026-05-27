Rimini, una passante segnala un furto a un'auto in sosta: arrestati i due autori

Due persone sono stati tratti in arresto nel pomeriggio del 26 maggio su segnalazione di una donna, che li ha notati mentre stavano compiendo un furto su un’autovettura in sosta nei pressi di Piazzale Benedetto Croce intorno alle 10.45.

La donna ha descritto minuziosamente i due individui al personale della Sala Operativa della Questura di Rimini, e pochissimi minuti dopo il personale della Squadra Mobile è giunto sul posto per trarre in arresto entrambi i malviventi. La vettura vittima del furto aveva il finestrino posteriore infranto e la portella anteriore danneggiato in più punti.

Il proprietario è stato contattato dalla Sala Operativa per sporgere denuncia formale, anche sulla base delle immagini fornite dalla Questura all'interno del veicolo. I due autori del furto, riconosciuti dal proprietario, sono stati trattenuti in Questura fino all'udienza di convalida fissata nella mattinata odierna.