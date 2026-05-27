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vittima un anziano

Nello strappo la collana si impiglia alla maglietta. Arrestata scippatrice

In foto: pexels
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Redazione
   
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Avance e abbracci per avvicinarsi e strappare la collana. Un metodo purtroppo non nuovo quello utilizzato nella tarda mattina del 26 maggio da una giovane rumena, pluripregiudicata, sorpresa nel tentativo di rubare il gioiello ad un anziano signore. Per fortuna, il tentativo di strappo non è andato a buon fine perché il monile si è impigliato nella maglietta dell'uomo, il quale ha capito le reali intenzioni della donna, l'ha trattenuta e ha cominciato ad alta voce a chiedere aiuto, richiamando cosi l’attenzione di un paio di vicini che gli sono andati in soccorso, filmando anche quello che stava avvenendo. Una pattuglia della Polizia di Stato in breve è arrivata sul posto e ha bloccato la scippatrice, non nuova a colpi di questo tipo. Alcuni testimoni hanno confermato il racconto dell'anziano e la donna è stata arrestata e trattenuta nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell'udienza.

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