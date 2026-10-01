Ruba al centro commerciale e sferra un calcio alla guardia giurata. Arrestata

Ruba in un negozio e poi spintona la titolare e sferra un calcio alla guardia giurata. L'episodio è avvenuto intorno alle 21 di mercoledì al Centro Commerciale Le Befane di Rimini e ha visto protagonista una 43enne ucraina che è finita in manette per il reato di rapina impropria. La donna, dopo aver asportato alcuni articoli da un esercizio commerciale, si è fatta largo spostando una responsabile del negozio e poi ha colpito con una pedata nelle parti intime la guardia giurata.

A fermarla sono stati gli agenti di una Volante della Polizia di Stato. La 43enne, prima di allontanarsi, aveva lasciato la propria borsa contenente una gonna con l’etichetta danneggiata, una borsa e un paio di stivali, per un valore complessivo di circa 130 euro. Comparsa in mattinata davanti al giudice del Tribunale di Rimini, è stata condannata ad un anno e sei mesi, pena sospesa. A difenderla l'avvocato Igor Bassi.