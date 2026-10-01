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riempimento al 70%

Bel tempo, eventi, fiere regalano agli alberghi un settembre da incorniciare

In foto: la spiaggia di Rimini nel pomeriggio di domenica 25 settembre
la spiaggia di Rimini nel pomeriggio di domenica 25 settembre
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Redazione
   
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Nel mese di settembre l’occupazione alberghiera a Rimini si attesta oltre il 70% (era al 67% nel 2025). Il quadro emerge dai dati dell’Osservatorio HBenchmark. La stessa percentuale positiva riguarda i pernottamenti (con un + 3/4% rispetto allo scorso anno). A rendere settembre un mese da incorniciare - spiega Visit Rimini - sono diversi fattori: un calendario fitto di eventi, dalla MotoGP al Bike Festival, dall'ITF Tennis al Gran Premio Nuvolari, oltre al calendario congressuale e fieristico con il ritorno della fiera biennale TECNA. Anche il meteo favorevole ha dato slancio anche per gite fuori porta e vacanze al mare di fine estate. 

Particolarmente positivo l’andamento dei flussi internazionali, favorito dall’incremento dei collegamenti aerei diretti con Rimini. Il clima ancora estivo e le temperature miti hanno infine sostenuto la componente leisure e la fruizione della città, con buona partecipazione anche ai city tour e alle visite guidate, molto apprezzate dai gruppi organizzati e dagli stranieri.

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