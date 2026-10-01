Verucchio-Villa in caratella. Torna la gara a tutta velocità e fantasia

Il 3 e 4 ottobre è tempo di "Verucchio in Caratella", una storica manifestazione sportiva dedicata ai carioli, con 2,3 km di percorso da Verucchio a Villa Verucchio e una pendenza media del 6%, tra velocità, adrenalina e spettacolo. La gara torna a Verucchio dopo alcuni anni. La partenza avverrà dal bivio di via Brocchi per arrivare di fronte alle Acque Salate, con un percorso di 2,3 Km che raggiunge Villa Verucchio lungo una pendenza dell'8%.

Le gare sono competizioni a cronometro aperte e tutti, con possibilità di iscriversi anche all'ultimo momento. E' suddivisa in categorie con differenti orari di partenza.

Sabato sera è in programma una festa in piazza Primo Maggio a Villa Verucchio con d.j. Musso e una cena con tutti i cariolisti. Domenica la termine delle gare la premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria e il pranzo finale.

Le "caratelle" ("cariùl" in Romagna ma il nome varia a seconda della regione e da dialetto a dialetto) sono veicoli autocostruiti privi di qualsiasi propulsore che si lanciano nelle discese. La fantasia e l'inventiva dei costruttori artigianali dà origine alle forme e soluzioni tecniche più diverse, riuscendo anche a realizzare prestazioni di tutto rispetto, ma sempre nello spirito del gioco e del divertimento.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Verucchio ed è organizzata in collaborazione di GM Eventi Group, Pro Loco Verucchio e il Gruppo Romagnolo Carioli A.S.D.di Forlì.