Misano, la Macelleria Da Liviano è riconosciuta Bottega storica

Misano Adriatico celebra una nuova eccellenza del commercio di vicinato. La Macelleria Da Liviano storica attività di Scacciano, frazione della città, ha ricevuto ufficialmente la targa di Bottega Storica, entrando a far parte dell’Albo comunale delle Botteghe Storiche e del progetto di valorizzazione promosso da Confcommercio provinciale. La storia della macelleria Liviano è quella di un’attività nata come bottega di paese e cresciuta nel tempo grazie al lavoro quotidiano, alla passione per il mestiere e a un rapporto autentico con i clienti. Generazioni di famiglie di Scacciano e delle zone limitrofe hanno trovato nella macelleria un punto di riferimento sicuro per la spesa di ogni giorno, apprezzando la selezione delle carni, l’attenzione alla qualità delle materie prime e la cura artigianale delle lavorazioni.

Alla cerimonia di consegna della targa è intervenuto il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni: “Le botteghe storiche sono elementi importanti per il nostro territorio, eccellenze radicate, punti di riferimento per la cittadinanza, soprattutto quelle come la macelleria Da Liviano che prestano attività nelle frazioni, in questo caso Scacciano. Un'attività che eroga un servizio fondamentale per cittadini e altre aziende, con prodotti di qualità molto apprezzati. L'Albo delle botteghe storiche è stato istituito proprio per celebrare queste eccellenze, suggellando la grande importanza che hanno le piccole botteghe come autentica forza del territorio. A Misano non mancano: auspichiamo che anche altri come Liviano seguano l'iter per ottenere questo prezioso riconoscimento”.

Soddisfazione anche da parte di Confcommercio. Giacomo Maroncelli, referente della delegazione di Misano, spiega: “Per noi della Confcommercio è un onore avere tra i nostri associati la macelleria Da Liviano, simbolo di qualità, tradizione e amore per il proprio lavoro. Questa preziosa attività dimostra che in un mondo che corre sempre più veloce questi valori sono ancora alla base del commercio di vicinato. Noi siamo al fianco delle imprese per valorizzarli. Con l’ingresso nell’Albo comunale e nel progetto di Confcommercio, la Macelleria Da Liviano diventa a tutti gli effetti ambasciatrice del valore delle botteghe storiche: presìdi di qualità, socialità e identità che continuano a rappresentare una risorsa fondamentale per l’intero territorio provinciale”.

Il commento del titolare Liviano Semprini: “Siamo felici di questo riconoscimento, una soddisfazione per il lavoro che facciamo ogni giorno. Ma la soddisfazione più grande ce la danno i nostri clienti scegliendoci da decenni e apprezzando la qualità dei prodotti che proponiamo. Non solo: le chiacchiere, la confidenza, i saluti quotidiani fanno parte del nostro lavoro e ci dimostrano l’attaccamento delle persone e l’importanza per loro di avere un punto di riferimento vicino a casa per la spesa quotidiana e per un sorriso cordiale. Questo è il nostro spirito e siamo davvero contenti che venga riconosciuto anche con questa targa”.