sei artisti locali

Graffi di Canile 2.0. Opere dei writer all'asta per il canile di Riccione

In foto: una delle opera all'asta
una delle opera all'asta
di Redazione   
Lun 3 Nov 2025 14:50
Si è aperta ufficialmente l’asta online di 𝐆𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐧𝐢𝐥𝐞 𝟐.𝟎, l’iniziativa che unisce arte urbana e solidarietà a favore del Canile di Riccione.
Sei writers locali - Burla, Tomoz (Federico Tomoz Bandini), Ballestracci, Blatta, Yopoz e Jody Pinge - hanno realizzato dal vivo alcune opere durante l'evento che si è tenuto lo scorso 18 ottobre al Canile di Riccione, e da oggi sono all’asta. Il ricavato sarà interamente destinato ai lavori di miglioria e ampliamento del canile, con l’obiettivo di rendere la struttura ancora più accogliente e funzionale per i cani e i gatti ospiti.
 
Ciascuna tela, della grandezza di 50 centimetri per lato, parte da una base d’asta di 150 euro con rilanci minimi da 50 euro.
C'è tempo fino al 23 novembre alle 23:59 per presentare le proprie offerte.
I vincitori saranno contattati via mail la mattina del 24 novembre.
