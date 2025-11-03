Graffi di Canile 2.0. Opere dei writer all'asta per il canile di Riccione

Sei writers locali - Burla, Tomoz (Federico Tomoz Bandini), Ballestracci, Blatta, Yopoz e Jody Pinge - hanno realizzato dal vivo alcune opere durante l'evento che si è tenuto lo scorso 18 ottobre al Canile di Riccione, e da oggi sono all’asta. Il ricavato sarà interamente destinato ai lavori di miglioria e ampliamento del canile, con l’obiettivo di rendere la struttura ancora più accogliente e funzionale per i cani e i gatti ospiti.