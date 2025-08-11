  
Indietro
menu
menu

a Riccione

Gli strappa la catenina mentre fa il bagno e lo minaccia di morte. Arrestato

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 11 Ago 2025 11:40 ~ ultimo agg. 12 Ago 02:00
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato nel pomeriggio di domenica un 19enne, residente nel milanese, autore di una rapina aggravata con tanto di minacce ai danni di un bagnante, in vacanza nella Perla Verde.
Intorno alle 16:30 il giovane si è avvicinato ad un coetaneo che stava facendo il bagno con gli amici nella zona del Marano e gli ha strappato improvvisamente dal collo la collanina d'oro (dal valore di circa 800 euro). La vittima, raggiunta la riva, ha tentato di farsi restituire la refurtiva e il 19enne a quel punto ha minacciato di colpirlo con un coltello e ucciderlo e poi è fuggito. Il turista, proveniente dalla provincia di Bergamo, ha deciso allora di dare l'allarme al 112 descrivendo il rapinatore e spiegando la sua direzione di fuga. Rapidamente individuato, il 19enne ha tentato di disfarsi della catenina appena rubata gettandola in una fioriera. I militari sono però riusciti a recuperarla e restituirla al legittimo proprietario. Per il giovane rapinatore, già gravato da vari precedenti, sono scattate le manette.

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO