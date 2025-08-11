Gli strappa la catenina mentre fa il bagno e lo minaccia di morte. Arrestato

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato nel pomeriggio di domenica un 19enne, residente nel milanese, autore di una rapina aggravata con tanto di minacce ai danni di un bagnante, in vacanza nella Perla Verde.

Intorno alle 16:30 il giovane si è avvicinato ad un coetaneo che stava facendo il bagno con gli amici nella zona del Marano e gli ha strappato improvvisamente dal collo la collanina d'oro (dal valore di circa 800 euro). La vittima, raggiunta la riva, ha tentato di farsi restituire la refurtiva e il 19enne a quel punto ha minacciato di colpirlo con un coltello e ucciderlo e poi è fuggito. Il turista, proveniente dalla provincia di Bergamo, ha deciso allora di dare l'allarme al 112 descrivendo il rapinatore e spiegando la sua direzione di fuga. Rapidamente individuato, il 19enne ha tentato di disfarsi della catenina appena rubata gettandola in una fioriera. I militari sono però riusciti a recuperarla e restituirla al legittimo proprietario. Per il giovane rapinatore, già gravato da vari precedenti, sono scattate le manette.