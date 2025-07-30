  
Il programma

Giubileo dei Giovani: giovedì pomeriggio la diretta su Icaro TV

In foto: il Giubileo dei Giovani
il Giubileo dei Giovani
di Redazione   
Mer 30 Lug 2025 16:23 ~ ultimo agg. 6 Ago 03:30
Mer 30 Lug 2025 16:23 ~ ultimo agg. 6 Ago 03:30
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Entra nel vivo il Giubileo dei Giovani a Roma, che vede la partecipazione anche di tanti ragazzi della Diocesi di Rimini.

Giovedì dalle 16.30 Icaro TV proporrà la diretta dell'arrivo in piazza. Ad accoglierli l’animazione musicale dei Neri per Caso e di diversi giovani emergenti del panorama nazionale, tra cui Lara Dei e Samuel Pietrasanta

Dalle 18 alle 19 un itinerario personale e comunitario curato da Paolo Logli che, attraverso note e parole, aiuterà a riscoprire l’attualità della figura dell’apostolo Pietro: a prestargli la voce sarà Giorgio Pasotti, la cui interpretazione sarà sottolineata dall’Orchestra sinfonica del Conservatorio A. Casella dell’Aquila diretta dal maestro Leonardo De Amicis

Seguiranno un intervento di Luca Violini e le testimonianze di don Antonio Loffredo, già parroco del Rione Sanità che ha investito sui giovani e sulla loro capacità di riscatto sociale, di Laura Lucchin, la mamma di Sammy Basso, e di Nicolò Govoni, scrittore e fondatore di “Still I Rise”, un’organizzazione umanitaria in prima linea per l’educazione di bambini profughi e vulnerabili in varie aree del mondo. Il tutto sarà intervallato da alcuni brani eseguiti da Amara, Mr Rain, Pierdavide Carone e Mimì.

Infine alle 19 l'appuntamento, intitolato “Tu sei Pietro”, con la Professione di fede presieduta dal Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI. Quest'ultima sarà proposta da Icaro TV intorno alle 20.35.

