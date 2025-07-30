appello a condannare
Si fermi il silenzio su Gaza. Medico riminese coautore di testo su The Lancet
di Redazione
Mer 30 Lug 2025 23:10 ~ ultimo agg. 6 Ago 03:46
C'è anche il medico riminese Jonathan Montomoli tra gli autori del testo "Break the selective silence on the genocide in Gaza" pubblicato da "The Lancet", la più grande rivista di medicina mondiale. La pubblicazione, che ha come autori anche Roberto De Vogli, Ghassan Abu-Sittah e Ilan Pappé, documenta la catastrofe sanitaria senza precedenti a Gaza e invita le associazioni mediche a rompere il loro silenzio e condannare quello che sta succedendo. L'invito ai professionisti è anche quello di firmare la petizione Stop the Silence già sottoscritta da 3300 accademici e sanitari. Su change.org c'è anche una raccolta rivolta a tutti i cittadini.
