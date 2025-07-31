Salviamo il fratino. Un cammino di protesta davanti alla colonia Bolognese

Si intitola "Salviamo il fratino: un cammino di protesta e consapevolezza" l'iniziativa in programma sabato 2 agosto alle 18,30 davanti alla ex colonia Bolognese di Rimini. Ad organizzare la Lipu Rimini, con il sostegno di tante associazioni ambientaliste.

Scrive Arianna Lanci, referente locale di Lipu: "I minuscoli Fratini, creature che si muovono quasi impercettibili tra la sabbia e il cielo, hanno bisogno di tutti noi. E tutti noi abbiamo bisogno dei Fratini. Può sembrare una battaglia di corto respiro, non lo è. E' una battaglia culturale di ampia portata, che ha a che fare con la difesa della biodiversità, ma anche con quello che vogliamo per la nostra spiaggia, con il nostro futuro, e, cosa più importante: questa battaglia ha a che fare con il modo in cui relazionarci, come comunità umana, con la fragilità di un'esistenza a grave rischio di estinzione. Una esistenza ignorata e calpestata da scelte politiche prive di una visione lungimirante. I Fratini sono anche indicatori ecologici per lo stato di salute degli ambienti costieri. La loro assenza ora parla chiaro: preannuncia il degrado dell'ecosistema dovuto alle attività umane. Al loro posto un enorme palco che svetta violento tra la sabbia e il cielo, privando i fruitori della spiaggia libera- già risicata- di gran parte dello spazio. Quella porzione di spiaggia, inoltre, presenta dune embrionali e una ricca biodiversità vegetale"