  
Indietro
menu
menu

sant'agata feltria

Giovane fa perdere le proprie tracce. Ritrovato dai soccorritori in boscaglia

In foto: l'intervento dei Vigili del Fuoco
l'intervento dei Vigili del Fuoco
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 21 Set 2025 16:36 ~ ultimo agg. 16:45
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una domenica mattina di grande apprensione in alta Valmarecchia per un ragazzo, della zona, che si era allontanato da casa, facendo perdere le proprie tracce. Subito sono state allertate le squadre di ricerca. E' intervenuto anche il personale del Comando dei Vigili del Fuoco del Rimini, a seguito di un’allerta attivata dai Carabinieri di Novafeltria. L'allontanamento del giovane era avvenuto in un’area impervia tra Botticella e Badia nel comune di Sant’Agata Feltria.

Il ragazzo aveva spento il proprio cellulare, risultando così non rintracciabile. Immediatamente, il personale del Comando dei Vigili del fuoco di Rimini ha organizzato le operazioni di ricerca, focalizzandosi nelle aree circostanti l’ultimo punto di avvistamento. Per garantire un’operazione efficace, sono stati attivati mezzi e uomini, oltre a procedure di geolocalizzazione adeguate per il territorio, e il supporto aereo tramite l’elicottero dei vigili del fuoco del nucleo elicotteri di Bologna. Alle 10  circa, il ragazzo è stato individuato all’interno della boscaglia da parte dei Vigili del fuoco, a circa 40/50 metri dalla strada e dall'ultimo punto in ci era stato visto. Il recupero è avvenuto in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino, che ha supportato le operazioni di ricerca. Il giovane è stato successivamente affidato al padre, che era accorso sul posto.

Altre notizie
la spiaggia oggi (@newsrimini)
allerta meteo

Dopo la domenica balneare l'estate saluta: prima la pioggia poi termometro giù
di Redazione
Un momento delle celebrazioni
81esimo Liberazione

Rimini celebra la memoria e la libertà ritrovata nel settembre del 1944
di Redazione
FOTO
Franco Vanzini
Di Franco Vanzini

I sì del Decalogo. Una guida per tutti. Lettura dei 10 comandamenti
di Redazione
la festa dell'Emilia Street Parade
a santarcangelo

Pieno di pubblico per Emilia Street Parade. Sacchetti: diventi evento regionale
di Redazione
FOTO
un momento dell'inaugurazione ad Osaka dello spazio Emilia-Romagna
dal 21 al 27 settembre

L'Emilia Romagna si mette in mostra con le sue eccellenze all'Expo di Osaka
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO