Giovane fa perdere le proprie tracce. Ritrovato dai soccorritori in boscaglia

Una domenica mattina di grande apprensione in alta Valmarecchia per un ragazzo, della zona, che si era allontanato da casa, facendo perdere le proprie tracce. Subito sono state allertate le squadre di ricerca. E' intervenuto anche il personale del Comando dei Vigili del Fuoco del Rimini, a seguito di un’allerta attivata dai Carabinieri di Novafeltria. L'allontanamento del giovane era avvenuto in un’area impervia tra Botticella e Badia nel comune di Sant’Agata Feltria.

Il ragazzo aveva spento il proprio cellulare, risultando così non rintracciabile. Immediatamente, il personale del Comando dei Vigili del fuoco di Rimini ha organizzato le operazioni di ricerca, focalizzandosi nelle aree circostanti l’ultimo punto di avvistamento. Per garantire un’operazione efficace, sono stati attivati mezzi e uomini, oltre a procedure di geolocalizzazione adeguate per il territorio, e il supporto aereo tramite l’elicottero dei vigili del fuoco del nucleo elicotteri di Bologna. Alle 10 circa, il ragazzo è stato individuato all’interno della boscaglia da parte dei Vigili del fuoco, a circa 40/50 metri dalla strada e dall'ultimo punto in ci era stato visto. Il recupero è avvenuto in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino, che ha supportato le operazioni di ricerca. Il giovane è stato successivamente affidato al padre, che era accorso sul posto.