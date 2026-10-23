Banca Malatestiana: mano tesa al commercio con i buoni per i soci

Un regalo ai soci ma, soprattutto, una mano tesa al commercio locale. A due mesi da Natale, Banca Malatestiana ha svelato il dono per i soci: buoni spesa per gli esercizi commerciali aderenti ad un vasto circuito locale. L’iniziativa nasce in collaborazione con la piattaforma Valore Romagna, progetto di marketing che, con la stessa impostazione della Smac Card di San Marino, punta a trattenere sul territorio il denaro, attraverso un cashback vincolato e rispendibile solo nelle attività del circuito, che già oggi conta oltre 200 esercizi da Santarcangelo a Novafeltria, da Rimini a Cattolica. L’insieme dei doni destinati alla base sociale (fino a 300mila euro totali) rappresenta una risorsa che, invece di uscire dal territorio, continua a circolare al suo interno, sostenendo attività economiche, servizi e relazioni.