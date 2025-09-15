Giocomotricità in palestra: insegnare ai bambini ad ascoltare il proprio corpo

Scatta in questo mese di settembre un nuovo format per la palestra Igym, inaugurata a Rimini solo quattro mesi fa. Interamente dedicato ai più piccoli e ideato dal fisioterapista Fabio Piastra, titolare di Linea Salus. Oltre ai corsi di arti marziali per giovanissimi, tenuti dal maestro Roberto Macrelli, nascerà infatti all'interno di Igym il corso per bambini "giocomotricità". "L'obiettivo - spiega Piastra - è di insegnare ad ascoltare e conoscere il proprio corpo attraverso il gioco".

"L'idea che abbiamo condiviso con Macrelli è quella di una palestra davvero inclusiva, aperta a tutte le età, generi, corpi e abilità" - racconta ancora - "Con il mio team eseguiremo una valutazione posturale prima, durante e dopo il corso che servirà, ad esempio, per lavorare sulla coordinazione motoria. Non è un mistero che le nuove generazioni abbiamo perso alcune abilità, complice una vita forse più sedentaria rispetto a qualche decennio fa. Tutti questi bambini tra qualche anno inizieranno a seguire uno sport, chi il fitness, chi il calcio, chi le arti marziali. Ma prima è importante imparare a conoscere i fondamentali del nostro corpo. Una didattica a 360 gradi, declinata in forma giocosa: l'obiettivo resta lo sviluppo motorio, emotivo e relazionale dei nostri bambini" conclude Piastra.