  
Indietro
menu
menu

Igym

Giocomotricità in palestra: insegnare ai bambini ad ascoltare il proprio corpo

In foto: bambini in palestra
bambini in palestra
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 15 Set 2025 13:11 ~ ultimo agg. 13:28
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Scatta in questo mese di settembre un nuovo format per la palestra Igym, inaugurata a Rimini solo quattro mesi fa. Interamente dedicato ai più piccoli e ideato dal fisioterapista Fabio Piastra, titolare di Linea Salus. Oltre ai corsi di arti marziali per giovanissimi, tenuti dal maestro Roberto Macrelli, nascerà infatti all'interno di Igym il corso per bambini "giocomotricità". "L'obiettivo - spiega Piastra - è di insegnare ad ascoltare e conoscere il proprio corpo attraverso il gioco". 

"L'idea che abbiamo condiviso con Macrelli è quella di una palestra davvero inclusiva, aperta a tutte le età, generi, corpi e abilità" - racconta ancora - "Con il mio team eseguiremo una valutazione posturale prima, durante e dopo il corso che servirà, ad esempio, per lavorare sulla coordinazione motoria. Non è un mistero che le nuove generazioni abbiamo perso alcune abilità, complice una vita forse più sedentaria rispetto a qualche decennio fa. Tutti questi bambini tra qualche anno inizieranno a seguire uno sport, chi il fitness, chi il calcio, chi le arti marziali. Ma prima è importante imparare a conoscere i fondamentali del nostro corpo. Una didattica a 360 gradi, declinata in forma giocosa: l'obiettivo resta lo sviluppo motorio, emotivo e relazionale dei nostri bambini" conclude Piastra. 

Altre notizie
la festa della casa del pescatore
SECONDA EDIZIONE

Chiuse le celebrazioni per i 95 anni della Casa del Pescatore a Cattolica
di Stefano Ravaglia
VIDEO
housing first
PROGETTO EUROPEO

Misano, partono i lavori per "Housing First", risposta all'emergenza abitativa
di Redazione
FOTO
la nuova linea elettrificata. Giorgetti, Corsini, Morolli
dal 15 al 22 settembre

Settimana Mobilità Sostenibile. A breve elettrificata l'intera linea 4 di Start
di Redazione
Ingar Motor Fest
A RICCIONE

Ingar Motor Fest, grande successo per il super weekend dei motori
di Redazione
L'omaggio del sindaco
FESTEGGIATE DAL SINDACO

Un pomeriggio di festa per Carmela e Dina, le due nuove centenarie riminesi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO