Santarcangelo. Alert system, sabato 11 ottobre la prova generale

In foto: alert system, banchetto a Santarcangelo
alert system, banchetto a Santarcangelo
di Redazione   
Gio 9 Ott 2025 13:10 ~ ultimo agg. 13:15
Prova generale per il nuovo sistema di allertamento locale di protezione civile Alert System. Sabato 11 ottobre alle 12 gli oltre 2.500 cittadini di Santarcangelo e non solo, che nei mesi estivi si sono iscritti alla piattaforma acquistata dall’Unione di Comuni Valmarecchia, riceveranno una telefonata con un messaggio pre-registrato del sindaco Filippo Sacchetti. 

Alert System consente all’Amministrazione comunale di comunicare con i cittadini in tempo reale 24 ore su 24, attraverso telefonate pre-registrate e notifiche tramite app, utilizzando liste geolocalizzate o tematiche. 350 i cittadini che si sono iscritti volontariamente al sistema mentre altri 2.200 contatti sono stati caricati dai Servizi di Comunicazione perché avevano già fornito il consenso a ricevere messaggi di pubblica utilità da parte del Comune.

La scelta dell’11 ottobre per la prova generale del nuovo sistema di allertamento locale di protezione civile – dichiara il sindaco Filippo Sacchetti – non è casuale. La Settimana Nazionale della Protezione Civile si svolge infatti proprio in questi giorni, dal 5 al 13 ottobre, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza e attenzione verso il territorio. Cittadini consapevoli possono infatti riconoscere tempestivamente le situazioni di pericolo e seguire le indicazioni delle autorità competenti, riducendo così la possibilità di danni a se stessi e agli altri”. “Rinnovo quindi l’invito alla comunità – conclude il sindaco – affinché sempre più persone si iscrivano ad Alert System per poter ricevere chiamate vocali e messaggi in caso di eventi meteo di particolare rilevanza o emergenze in corso, non facendosi cogliere impreparate”.

Per usufruire del servizio di allertamento telefonico è necessaria l’iscrizione attraverso il modulo online: https://registrazione.alertsystem.it/uvalmarecchia. Inoltre, è possibile scaricare gratuitamente l'app disponibile sui principali store.

