Futuro Nazionale con Vannacci. A Montefiore il primo gruppo consiliare romagnolo

A Montefiore Conca nasce ufficialmente il primo gruppo consiliare sul territorio romagnolo di “Futuro Nazionale con Roberto Vannacci”.

A formalizzare il passaggio è stato il Consigliere Comunale e Capogruppo Simone Mazzi, già referente per il territorio

del Comitato Costituente "Rimini 1596" di Futuro Nazionale. Con la lettera depositata in data odierna al Sindaco e al

Segretario Comunale di Montefiore Conca, Mazzi ha comunicato la formale adesione al movimento politico fondato

dal Generale Roberto Vannacci e il contestuale cambio di denominazione del suo gruppo consiliare d'opposizione in

Gruppo Consiliare "Futuro Nazionale con Roberto Vannacci".

Commenta Mazzi, che era stato eletto nel 2024 con la lista "Siamo Montefiore Conca": «La nascita del primo gruppo consiliare di Futuro Nazionale in Romagna rappresenta un passo fondamentale per dare voce istituzionale ai tanti cittadini che chiedono un cambio di passo netto, basato su valori chiari, sicurezza, tutela dell'identità nazionale e attenzione concreta alle comunità locali».