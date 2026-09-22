  
Indietro
menu
menu

l'annuncio di Simone Mazzi

Futuro Nazionale con Vannacci. A Montefiore il primo gruppo consiliare romagnolo

In foto: Futuro Nazionale con Roberto Vannacci
Futuro Nazionale con Roberto Vannacci
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

A Montefiore Conca nasce ufficialmente il primo gruppo consiliare sul territorio romagnolo di “Futuro Nazionale con Roberto Vannacci”.
A formalizzare il passaggio è stato il Consigliere Comunale e Capogruppo Simone Mazzi, già referente per il territorio
del Comitato Costituente "Rimini 1596" di Futuro Nazionale. Con la lettera depositata in data odierna al Sindaco e al
Segretario Comunale di Montefiore Conca, Mazzi ha comunicato la formale adesione al movimento politico fondato
dal Generale Roberto Vannacci e il contestuale cambio di denominazione del suo gruppo consiliare d'opposizione in
Gruppo Consiliare "Futuro Nazionale con Roberto Vannacci".

Commenta Mazzi, che era stato eletto nel 2024 con la lista "Siamo Montefiore Conca": «La nascita del primo gruppo consiliare di Futuro Nazionale in Romagna rappresenta un passo fondamentale per dare voce istituzionale ai tanti cittadini che chiedono un cambio di passo netto, basato su valori chiari, sicurezza, tutela dell'identità nazionale e attenzione concreta alle comunità locali».

Altre notizie
@pexels
gli aspetti da considerare

Pavimenti in ceramica: guida completa per scegliere qualità e design
Contenuto Sponsorizzato
@Questura di Rimini
Squadra Mobile di Chieti

Era il destinatario di una partita di 41 kg di droga. Arrestato in albergo
di Redazione
Pertini a Rimini nel 1973 (Archivio Minghini)
al parco di Rivazzurra

Rimini ricorda Sandro Pertini a 130 anni dalla nascita: venerdì la cerimonia
di Redazione
FOTO
la biblioteca di Misano Adriatico
TUTTI GLI APPUNTAMENTI

I vent'anni della Biblioteca di Misano: i festeggiamenti dal 2 al 4 ottobre
di Redazione
la presentazione alla Biblioteca Gambalunga
IL 23 OTTOBRE A RIMINI

Fare rete in Romagna con 'Fattore R': la decima edizione al Teatro degli Atti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO