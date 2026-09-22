Dall'albergo al carcere. Arrestata con le valigie pronte per la fuga

Ha tentato la fuga in extremis sfumata per una ragazza di origine algerina, arrestata lunedì sera dalla Polizia di Stato in un albergo di Marebello. A far scattare il blitz delle volanti sono stati i controlli incrociati sulle banche dati degli alloggiati, che hanno evidenziato la presenza in città della giovane, colpita da un ordine di carcerazione.

Sul posto gli agenti hanno controllato all'esterno la struttura ricettiva per prevenire eventuali vie di fuga ed eliminare ogni rischio di allontanamento. I poliziotti sono poi entrati nella stanza individuata, sorprendendo la ragazza con le valigie già pronte, visibilmente insospettita dal timore di essere stata riconosciuta.

Già nota alle forze dell'ordine per numerosi precedenti accumulati nonostante la giovane età, la donna è stata condotta in Questura per essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici. Al termine degli accertamenti di rito, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Forlì. Dovrà scontare una pena detentiva di due anni a seguito della revoca del regime di affidamento in prova per un cumulo di pene legato a reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Rimini.