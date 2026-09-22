  
Indietro
menu
menu

intervento Polizia di Stato

Dall'albergo al carcere. Arrestata con le valigie pronte per la fuga

In foto: @Questura di Rimini
@Questura di Rimini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ha tentato la fuga in extremis sfumata per una ragazza di origine algerina, arrestata lunedì sera dalla Polizia di Stato in un albergo di Marebello. A far scattare il blitz delle volanti sono stati i controlli incrociati sulle banche dati degli alloggiati, che hanno evidenziato la presenza in città della giovane, colpita da un ordine di carcerazione.

Sul posto gli agenti hanno controllato all'esterno la struttura ricettiva per prevenire eventuali vie di fuga ed eliminare ogni rischio di allontanamento. I poliziotti sono poi entrati nella stanza individuata, sorprendendo la ragazza con le valigie già pronte, visibilmente insospettita dal timore di essere stata riconosciuta.

Già nota alle forze dell'ordine per numerosi precedenti accumulati nonostante la giovane età, la donna è stata condotta in Questura per essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici. Al termine degli accertamenti di rito, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Forlì. Dovrà scontare una pena detentiva di due anni a seguito della revoca del regime di affidamento in prova per un cumulo di pene legato a reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Rimini.

Altre notizie
bambini ucraini in emilia romagna
Fondazione Aiutiamoli a vivere

Da Kharkiv all’Emilia-Romagna: 36 bambini ucraini accolti in riviera
di Redazione
@Questura di Rimini
Squadra Mobile di Chieti

Era il destinatario di una partita di 41 kg di droga. Arrestato in albergo
di Redazione
Pertini a Rimini nel 1973 (Archivio Minghini)
al parco di Rivazzurra

Rimini ricorda Sandro Pertini a 130 anni dalla nascita: venerdì la cerimonia
di Redazione
FOTO
la biblioteca di Misano Adriatico
TUTTI GLI APPUNTAMENTI

I vent'anni della Biblioteca di Misano: i festeggiamenti dal 2 al 4 ottobre
di Redazione
la presentazione alla Biblioteca Gambalunga
IL 23 OTTOBRE A RIMINI

Fare rete in Romagna con 'Fattore R': la decima edizione al Teatro degli Atti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO