Furto al supermercato: 38enne nasconde merce anche nella biancheria

Furto aggravato in concorso. Questo il reato contestato ad un 38enne rumeno, già noto alle forze dell'ordine, arrestato sabato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione.

L’uomo, insieme ad un complice denunciato in stato di libertà, è stato sorpreso in un supermercato del centro commerciale “Perla Verde” mentre nascondeva addosso e anche in uno zaino schermato diverse confezioni di prodotti alimentari non di prima necessità. Dopo aver oltrepassato le casse pagando soltanto due lattine di birra, i due sono stati però fermati da un addetto alla vigilanza che, insospettito dal loro atteggiamento, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. I militari sono riusciti così a recuperare l’intera refurtiva, del valore di oltre 160 euro, parte della quale era nascosta persino negli indumenti intimi di uno dei responsabili. La borsa usata per occultare la merce era rivestita con fogli di alluminio.

Il 38enne arrestato era già stato colpito da un foglio di via obbligatorio dal comune di Gorizia, notificatogli proprio nella stessa giornata del furto. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Riccione in attesa dell’udienza di convalida fissata per lunedì.