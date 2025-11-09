  
Indietro
menu
menu

A Riccione

Furto al supermercato: 38enne nasconde merce anche nella biancheria

di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 9 Nov 2025 12:11 ~ ultimo agg. 12:19
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Furto aggravato in concorso. Questo il reato contestato ad un 38enne rumeno, già noto alle forze dell'ordine, arrestato sabato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione.

L’uomo, insieme ad un complice denunciato in stato di libertà, è stato sorpreso in un supermercato del centro commerciale “Perla Verde” mentre nascondeva addosso e anche in uno zaino schermato diverse confezioni di prodotti alimentari non di prima necessità. Dopo aver oltrepassato le casse pagando soltanto due lattine di birra, i due sono stati  però fermati da un addetto alla vigilanza che, insospettito dal loro atteggiamento, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. I militari sono riusciti così a recuperare l’intera refurtiva, del valore di oltre 160 euro, parte della quale era nascosta persino negli indumenti intimi di uno dei responsabili. La borsa usata per occultare la merce era rivestita con fogli di alluminio.

Il 38enne arrestato era già stato colpito da un foglio di via obbligatorio dal comune di Gorizia, notificatogli proprio nella stessa giornata del furto. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Riccione in attesa dell’udienza di convalida fissata per lunedì. 

Altre notizie
pexels
Vita della Chiesa

I sì del Decalogo - Una guida per tutti. La proprietà privata e pubblica
di Franco Vanzini
l'area della ex polveriera vista dalla strada
Progetto contestato

Concerti nella ex Polveriera. Ambientalisti contrari:ben "regalato" a privati
di Redazione
il nuovo logo delle civiche riccionesi
Il 15 il congresso

"Prima Riccione", svelato il nuovo simbolo delle civiche. Obiettivo elezioni
di Redazione
shuttlemare
Il questionario

Shuttle Mare: stabili per il terzo anno, ma soddisfatti, gli utenti
di Redazione
l'incidente
a Santarcangelo

Investita mentre attraversa via Santarcangiolese, grave 68enne
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO