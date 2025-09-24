Lo stile americano per l'autunno riccionese. Arriva il parco delle zucche

Un po' di America nell'autunno riccionese. Dal 24 ottobre al 2 novembre, Villa Lodi Fé e Villa Mussolini ospiteranno il “Parco delle zucche – Riccione edition”, un vero e proprio pumpkin patch ispirato ai tipici campi americani, dove i bambini potranno scegliere la propria zucca, decorarla o intagliarla. L'evento è organizzato da Il Giardino dei Colori, l’azienda agricola e fattoria didattica che dal 2020 organizza il “Villaggio delle zucche” a Vallefoglia, primo pumpkin patch delle Marche

Anche le scenografie saranno a tema: strutture in legno adornate da zucche, casette degli gnomi e portoni magici e un labirinto di balle di paglia. Ci saranno incontri con gli animali della fattoria, i giri in pony, i giochi di una volta, i gonfiabili, gli spettacoli, gli artisti itineranti, il truccabimbi e le bolle di sapone.

La ristorazione sarà garantita da food truck. Il parco delle zucche sarà aperto nei pomeriggi feriali, dalle 14:30 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 21. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro a persona, per visitare entrambi gli allestimenti, mentre è gratuito per bambini sotto i 3 anni, persone over 70. All’interno del parco è possibile scegliere e acquistare la propria zucca. Alcuni laboratori prevedono un piccolo contributo di partecipazione.

Giovedì 30 ottobre il Villaggio delle zecche arriva anche a Riccione Paese con un laboratorio gratuito dedicato alle famiglie.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi: “Questa iniziativa, oltre a offrire un'occasione di svago e divertimento per famiglie e visitatori, si inserisce in un momento strategico per il nostro turismo. L’obiettivo è quello di intercettare il grande flusso di persone che approfittano del ponte di Ognissanti per concedersi una breve vacanza in riva al mare prima dell’arrivo dell'inverno. Il Parco delle zucche dimostra che Riccione è una città viva e attrattiva 365 giorni all’anno, capace di rinnovarsi e di proporre eventi di qualità anche in autunno”.