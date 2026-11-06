Gruppo Lisi: lo Stadium senza tempi certi e la curva del Neri 'riabilitata'

I consiglieri Brunori e Lisi del Gruppo Gloria Lisi per Rimini intervengono sul tema dell'impiantistica sportiva cittadina. Rimarcando anche come loro proposte bocciate oggi tornino in auge. "È dei giorni scorsi (3 novembre) il comunicato stampa con il quale l'Amministrazione Comunale annunciava "Rimini fa sul serio per lo sport" dove tra l'altro si parlava del 105 Stadium come consegnato per novembre "entro novembre 2026 sarà riconsegnato il nuovo impianto riqualificato", premettono Lisi e Brunori sottolineando però che "manca ancora il bando europeo per affidare la gestione e la federazione italiana danza sportiva starebbe ancora preparando il progetto economico finanziario e solo dopo il Comune potrà procedere con il bando".

Nel frattempo il lo Stadium "rischia di rimanere chiuso per buona partite del 2027 per sport e per i concerti al chiuso che a Rimini non si svolgono più da quasi 3 anni (ringrazia Forlì e Pesaro!). A questo si aggiunge l'argomento *stadio Romeo Neri* , dove a distanza di 3 anni dalla delibera del consigliere Brunori Sfefano che chiedeva solo avvicinamento della curva (modello stadio PAGANESE) e copertura distinti, chiaramente bocciata dal PD, ora l'Amministrazione, "sembra" tornare sui suoi passi e andare proprio nella direzione non accolta 3 anni fa. Quanto tempo perso ... quante chiacchere fatte".

Peccato perché ora avremmo un palazzetto per il basket e uno stadio con curva sul campo per il calcio".

Conclusione di merito politico: "Ci pare di ricordare che qualcuno proprio del PD si lamentasse di recente delle bocciature ricevute a Roma delle a suo dire buone proposte ma forse non si ricorda che a Rimini chi governa fa esattamente nella stessa modo".