  
Indietro
menu
menu

Degrado in centro a Rimini

Va all'asta quel che resta del "Supercinema": si parte da 821mila euro

In foto: quel che resta del Supercinema a Rimini
quel che resta del Supercinema a Rimini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Di quello che per decenni è stato uno dei cinema più frequentati del centro storico di Rimini resta ormai da tempo solo l’insegna all’ingresso sul Corso d’Augusto: “Supercinema”. Vittima della moria di sale di inizio duemila, la struttura (lo storico Palazzo Baldini) nel corso degli anni è stata vittima di un grave degrado con problemi strutturali e crolli. La speranza però è che il 19 gennaio del 2027 possa arrivare la svolta: in quella data è fissata infatti la vendita giudiziaria dell’immobile. La base d’asta è di un milione e 95 mila euro ma l’offerta minima parte da 821mila con rialzi da 5.000 euro. Chi vincerà, otterrà la piena proprietà di due appartamenti (da 120 e 86 mq), ufficio (80 mq), bar (106 mq) e, appunto, cinema per una superficie complessiva di 1500 metri quadri con ingressi su Corso d’Augusto e Corso Giovanni XXIII. I tre piani del fabbricato, di origine prebellica, versano però in quello che gli stessi documenti ufficiali definiscono “pessimo stato di conservazione e di abbandono”. Della sala cinematografica (quasi mille metri) resta solo il pallido ricordo mentre la pavimentazione è una sorta di voragine. Ma anche gli altri ambienti scontano il passare del tempo e l’assenza di manutenzione: crolli di controsoffitti, di vetrate e anche di parti strutturali (comprese alcune scale). Una situazione che ha reso difficili rilievi e sopralluoghi. A complicare l’eventuale recupero da parte del futuro proprietario anche il vincolo di tutela Archeologica apposto dal 2007 quando nel corso di alcuni lavori sul cinema sono stati ritrovati resti storici sotto la sala principale. Scavi tuttora aperti e in totale stato di abbandono. Qualsiasi progetto dovrà quindi essere concordato con la Soprintendenza. Ridare vita a quegli spazi degradati, proprio nel cuore di Rimini, si prospetta una strada in salita. Ma la speranza, come accadeva spesso nei film che per anni hanno animato quello stabile, è quella di un “lieto fine”.

https://www.icaroplay.it/programmi/va-allasta-quel-che-resta-del-supercinema-si-parte-da-821mila-euro/
Altre notizie
Il logo storico della Rimini Calcio
Per Rimini-Medicina Fossatone

La maglia della Rimini Calcio disegnata dallo stilista Massimo Giorgetti
di Roberto Bonfantini
VIDEO
Massimo Gadda, allenatore del Rimini
Sabato alle 15 al "Romeo Neri"

Rimini-Medicina Fossatone, la vigilia di Massimo Gadda
di Roberto Bonfantini
VIDEO
Rufo Spina in Consiglio Comunale
sul caso Falchi

Fratelli d'Italia. Bene le dimissioni di Rossi, restano responsabilità politiche
di Redazione
presentazione calendario Arma
CORREDATO DALLE FOTO

Arma dei Carabinieri, ecco il calendario 2027: la presentazione a Rimini
di Redazione
Federico Rossi
Calcio Prima Categoria

Federico Rossi: "Victoria leader. Il segreto? Gruppo coeso e con tanta fame"
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO