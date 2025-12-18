  
Venerdì a Sant'Ermete

Fissata la data del funerale di Martina Gnoli

In foto: Martina Gnoli
Martina Gnoli
Gio 18 Dic 2025 10:57
Sarà celebrato domani, venerdì 19 dicembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ermete il funerale di Martina Gnoli, la 18enne morta lunedì mattina in un incidente sulla strada Marecchiese. Martina era partita da pochi minuti da casa, poco distante dal luogo dell'impatto, e stava raggiungendo in scooter l'istituto Belluzzi da Vinci di Rimini insieme ad una amica. Intorno alle 7.30 il terribile scontro con l'auto guidata da una 46enne. Inutili purtroppo i soccorsi. Trasportata invece all'ospedale Bufalini di Cesena l'altra 18enne, non in pericolo d vita. 

La comunità santarcangiolese, gli amici, i compagni di scuola e i professori si sono subito stretti affettuosamente alla famiglia Gnoli, devastata dal dolore. Nel luogo dell'incidente sono stati portati fiori e altri oggetti in ricordo di Martina.  

