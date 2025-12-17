Sottrae ad una fondazione riminese 130mila euro, ex commercialista condannato

E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi, in primo grado, dal tribunale di Rimini, Luca Ciuffoli, ex commercialista riminese di 62 anni, per aver sottratto oltre 100mila euro alla Fondazione Taccia di Rimini, che si occupa di ricerca oncologica, della quale era consigliere. L'imputato, difeso dall'avvocato Piero Venturi, strumentalizzando proprio la carica di consigliere e l’incarico ricevuto dalla stessa Fondazione per la gestione del patrimonio immobiliare e la tenuta della contabilità, si è appropriato di svariate somme di denaro che dovevano essere invece destinate al pagamento di tasse e imposte o per il pagamento di debiti verso i fornitori. I 129mila euro prelevati dal 2017 al 2020, stando alla ricostruzione della Procura, furono utilizzati per fini estranei a quelli della fondazione. Inoltre, l'ex commercialista si appropriò anche dei beni acquistati a nome della Fondazione, come due notebook, uno zoom ottico, un videoproiettore e una fotocamera digitale. La Fondazione è rappresentata dall'avvocato Fabrizio Belli.

Ciuffoli era già stato condannato nel gennaio del 2024, sempre dal tribunale di Rimini, a un anno e 7 mesi di reclusione, pena sospesa, per appropriazione indebita questa volta nei confronti di alcuni suoi clienti. Ma i guai con la Giustizia non sono ancora terminati, dal momento che il 62enne, che vive all'estero dove lavora come dipendente di una carrozzeria, ha a suo carico un altro processo pendente per la medesima imputazione, questa volta nei confronti di una nota famiglia di albergatori della città. L'avvocato Venturi ha annunciato ricorso contro l'ultima sentenza di condanna.