col libro di Nicola Gambetti
'Omnia. Una storia riminese'. A IcaroTeche Talk l'epopea dei grandi magazzini
In foto: foto Minghini @Biblioteca Gambalunga
di Redazione
1 min
Gio 18 Dic 2025 09:51 ~ ultimo agg. 10:44
La puntata di IcaroTeche Talk in onda questa sera alle 21.10 su IcaroTV (canale 18) racconta la storia dell'Omnia, gli storici grandi magazzini in centro storico a Rimini: nati su iniziativa di negozianti riminesi, portarono la città nella modernità del commercio accogliendo nei suoi reparti - e sulle sue scale mobili - generazioni di riminesi tra gli anni '60 e '70. Portando il marchio Omnia anche a Bologna.
Ospite in studio di Maurizio Ceccarini è Nicola Gambetti di Rimini Sparita, autore del libro "Omnia. Una storia riminese". (NFC edizioni). A seguire, il "come eravamo" di IcaroTeche Rewind e i viaggi tematici di IcaroTeche Tag.
