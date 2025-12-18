'Omnia. Una storia riminese'. A IcaroTeche Talk l'epopea dei grandi magazzini

La puntata di IcaroTeche Talk in onda questa sera alle 21.10 su IcaroTV (canale 18) racconta la storia dell'Omnia, gli storici grandi magazzini in centro storico a Rimini: nati su iniziativa di negozianti riminesi, portarono la città nella modernità del commercio accogliendo nei suoi reparti - e sulle sue scale mobili - generazioni di riminesi tra gli anni '60 e '70. Portando il marchio Omnia anche a Bologna.

Ospite in studio di Maurizio Ceccarini è Nicola Gambetti di Rimini Sparita, autore del libro "Omnia. Una storia riminese". (NFC edizioni). A seguire, il "come eravamo" di IcaroTeche Rewind e i viaggi tematici di IcaroTeche Tag.