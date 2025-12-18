  
'Omnia. Una storia riminese'. A IcaroTeche Talk l'epopea dei grandi magazzini

In foto: foto Minghini @Biblioteca Gambalunga
Gio 18 Dic 2025 09:51 ~ ultimo agg. 10:44
La puntata di IcaroTeche Talk in onda questa sera alle 21.10 su IcaroTV (canale 18) racconta la storia dell'Omnia, gli storici grandi magazzini in centro storico a Rimini: nati su iniziativa di negozianti riminesi, portarono la città nella modernità del commercio accogliendo nei suoi reparti - e sulle sue scale mobili - generazioni di riminesi tra gli anni '60 e '70. Portando il marchio Omnia anche a Bologna.

Ospite in studio di Maurizio Ceccarini è Nicola Gambetti di Rimini Sparita, autore del libro "Omnia. Una storia riminese". (NFC edizioni). A seguire, il "come eravamo" di IcaroTeche Rewind e i viaggi tematici di IcaroTeche Tag. 

