'The Rimineser' diventa un libro. La presentazione alla Gambalunga

La rassegna "Libri da queste parti" dedica un incontro al racconto contemporaneo di Rimini e della Romagna con Caterina Mendolicchio e Luca Cavalieri, ideatori e curatori di The Rimineser, la rivista immaginaria ispirata al «New Yorker» che racconta il territorio attraverso l’illustrazione editoriale. Martedì 10 novembre, alle ore 17.30, nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga gli autori presenteranno il volume The Rimineser (NFC Edizioni, 2026), in dialogo con Nicola Gambetti.

La presentazione di The Rimineser:

Nato nel 2022, il progetto prende spunto dal celebre settimanale americano per costruire un ritratto illustrato di Rimini, dei suoi luoghi e della sua comunità. Le copertine, realizzate da artisti e creativi del territorio, trasformano scorci, architetture, tradizioni e atmosfere quotidiane in immagini capaci di restituire una città lontana dagli stereotipi, osservata attraverso sguardi e linguaggi differenti. Attorno alla rivista si è così formata una comunità di illustratori, grafici, designer e artisti che, numero dopo numero, contribuisce a comporre una narrazione collettiva dell’identità romagnola. Il volume pubblicato da NFC Edizioni raccoglie le prime cento copertine e non si presenta come una semplice antologia, ma come un vero e proprio catalogo d’artista e libro d’arte. Il centesimo numero diventa l’occasione per ripercorrere la storia del progetto e mettere a fuoco la visione estetica e culturale che lo sostiene. Accanto alla galleria delle illustrazioni più significative, il libro propone ritratti delle persone che hanno attraversato The Rimineser, luoghi della Rimini meno conosciuta, materiali sul processo creativo, sui collaboratori e sulla comunità che si è sviluppata intorno alla rivista. Con la prefazione di Massimo Pulini, il volume restituisce così non soltanto un archivio di immagini, ma il percorso di un’esperienza editoriale condivisa.

Dalle copertine al libro, The Rimineser continua a esplorare le possibilità del racconto visivo e dell’illustrazione come strumenti per interpretare un territorio: un progetto in cui la dimensione locale diventa occasione di confronto, partecipazione e ricerca artistica. L’incontro con Caterina Mendolicchio e Luca Cavalieri potrà essere l’occasione per ripercorrerne la nascita e le tappe, e per scoprire come cento immagini possano comporre un racconto plurale della Rimini contemporanea.

The Rimineser è una rivista immaginaria, un progetto culturale e creativo nato a Rimini con l'obiettivo di raccontare la città e il suo territorio attraverso uno sguardo contemporaneo, curioso e visivamente raffinato. Ogni copertina esplora un tema — persone, luoghi, artigianato, gastronomia, arte, architettura, aneddoti e ricordi — intrecciando illustrazione e testi in una veste editoriale che fa del progetto grafico un elemento narrativo esso stesso. Avvicinarsi al numero 100 significa aver costruito, in questi quattro anni di vita, un archivio vivo della Rimini contemporanea: un corpus di storie, volti e immagini che oggi costituisce un patrimonio culturale locale di valore documentario e affettivo. In questo senso il catalogo celebrativo è il modo naturale di restituire questo archivio al pubblico in forma coerente e collezionabile.

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini. it

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 12 novembre 2026, Sala della Cineteca, ore 17.30

Beatrice Del Bo

Tutto in una notte. Una storia insonne del Medioevo, Il Mulino, 2026

in dialogo con Elisa Tosi Brandi

Venerdì 13 novembre, Sala della Cineteca, ore 17.30

Piero Meldini

Mangiare in Romagna, Panozzo, 2026

in dialogo con Alessandro Sistri

Martedì 17 novembre, Sala della Cineteca, ore 17.30

Carlo Colosimo e Lara Mansueti

Codice diplomatico feretrano. Documenti sul Montefeltro nei secoli IX-XII

(a cura di G.P.G. Scharf, R. Benericetti, L. Mansueti, C. Colosimo), Società di studi storici per il Montefeltro, 2026

in dialogo con Cristina Ravara Montebelli. Saluti di Lorenzo Valenti.

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