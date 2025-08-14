Fiamme in un condominio a Riccione. Evacuato dalla polizia locale

Erano diretti in spiaggia per un servizio di controllo quando, intorno alle 14, quattro agenti della Polizia locale di Riccione hanno notato fumo e fiamme che si sprigionavano dal tetto catramato di un condominio in viale Parini (residenza Alma), all’angolo con viale Catullo nella zona del porto. Gli agenti sono subito intervenuti: due hanno evacuato l’edificio, invitando i residenti a lasciare rapidamente gli appartamenti e assicurandosi che nessuno fosse rimasto all’interno. Nel frattempo, gli altri sono saliti fino al tetto per individuare l’origine del rogo e cercare di contenerlo usando una gomma dell’acqua in attesa dei Vigili del Fuoco, arrivati in pochi minuti già allertati da un passante. La Polizia locale ha anche messo in sicurezza l’hotel vicino, poiché l’uso degli idranti stava facendo cadere materiale in direzione della struttura. Nonostante la coltre di fumo abbia fatto pensare al peggio, i vigili del fuoco (intervenuti con tre mezzi e nove uomini, oltre al funzionario arrivato per gli accertamenti) sono riusciti a contenere l'incendio ad una piccola porzione di tetto limitrofa al cornicione. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche l'ambulanza del 118.





