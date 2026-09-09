Perde sei denti sani: dentista condannato a risarcire la paziente

Sei denti sani limati in modo scorretto fino a dover essere estratti. È la vicenda giudiziaria definita dal Tribunale civile di Rimini, che ha condannato un'odontoiatra del Riminese per responsabilità contrattuale. La paziente, una donna riminese, si era rivolta alla professionista per sistemare l'arcata inferiore. L'intervento di limatura, che doveva essere propedeutico ad una protesi, si è rivelato eccessivamente aggressivo e ha reso inutilizzabili i denti che dovevano fare da supporto, comportando così la loro estrazione e provocando anche un disturbo d'ansia e depressione nella paziente.

Il giudice ha riconosciuto il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito, liquidando un risarcimento complessivo di oltre 21mila euro per danno biologico, morale e spese mediche a favore della ricorrente. La richiesta di risoluzione del contratto e restituzione dell'intero compenso è stata però respinta. Infatti, dal momento che il lavoro svolto sull'arcata superiore era stato eseguito a regola d'arte e risulta tuttora funzionale, il contratto relativo a quella parte resta valido. Da qui la decisione del giudice di ridurre l'iniziale richiesta di risarcimento danni, pari a 65mila euro, avanzata dalla paziente.