Fede e tradizione marinara. A Viserba Messa e Processione in barca col Vescovo

Anche quest'anno, a Viserba si è ripetuto il rito della messa di Ferragosto ospitata al Porticciolo e celebrata dal vescovo Nicolò. Una tradizione che risale a tanto tempo fa, molto sentita dalla marineria locale, come testimoniano diverse fotografie in bianco e nero che documentano la processione in mare delle barche nei primi anni '50. Alle 17.30 tanti fedeli, residenti e turisti, hanno seguito la messa presieduta dal Vescovo e concelebrata da don Alessandro Pironi, parroco di Viserba Mare, don Giuliano Renzi, parroco di San Vicinio, e don Aldo Fonti, già parroco di Viserba Mare e attualmente impegnato nella missione diocesana in Venezuela, ritornato in Italia per qualche settimana.

La storica battana 'Vanina', appartenente al Museo della piccola marineria 'E' Scaion' di Viserbella, ha poi accolto il Vescovo e i sacerdoti che, insieme all'equipaggio, hanno portato al largo una corona in onore della Madonna e a ricordo delle vittime del mare. Un pensiero speciale, come ricordato da monsignor Anselmi durante la Messa, alle tante vittime che ogni giorno periscono in quel tratto del Mediterraneo che divide l'Africa dall'Italia, “ormai diventato un grande cimitero”.