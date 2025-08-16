Pietro Tamai è il nuovo responsabile del settore giovanile del Rimini FC

La dichiarazione della società: "Figura di comprovata esperienza e professionalità nel panorama calcistico nazionale, Tamai vanta una lunga carriera dirigenziale che lo ha visto ricoprire ruoli di primo piano sia nell’ambito delle prime squadre che del vivaio giovanile.

Il Rimini Football Club ha affidato l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile a Pietro Tamai , già direttore sportivo biancorosso all'epoca della presidenza di Giorgio Grassi e di Alfredo Rota (per una parte, prima dell'avvento di Maniero).

La scelta della società di affidargli la guida del settore giovanile nasce dalla volontà di investire con decisione nella crescita dei giovani talenti, puntando su un progetto tecnico-organizzativo capace di coniugare formazione sportiva e valori umani. Il Rimini F.C. augura a Pietro Tamai buon lavoro, certo che la sua esperienza e la sua passione sapranno contribuire in maniera significativa alla crescita del movimento giovanile biancorosso.".

La dichiarazione di Tamai: «Sono felice di tornare a Rimini e di poter lavorare con entusiasmo per lo sviluppo del nostro settore giovanile. L’obiettivo è quello di ridare credibilità alla città e alle famiglie che da tempo attendono la ripartenza di questo progetto, che resta un fulcro fondamentale. È importante non disperdere ulteriori risorse, ma valorizzare i ragazzi già selezionati attraverso un percorso strutturato che consenta loro di crescere sia tecnicamente che caratterialmente, avvicinandoli progressivamente al calcio professionistico».