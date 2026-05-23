"La Settima Arte Cinema e Industria" entra nel vivo. Al Galli le premiazioni

Entra nel vivo l'edizione 2026 di "La Settima Arte Cinema e Industria". Oggi, sabato, in programma al teatro Galli la cerimonia di premiazione.

SABATO 23 MAGGIO

Ore 14.30 -17 BORGO SAN GIULIANO/ MUSEO FELLINI / TEATRO AMINTORE GALLI

TOUR EVENTO

FELLINI EXPERIENCE TOUR CON INGRESSO AL MUSEO E AL TEATRO AMINTORE GALLI

VisitRimini e La Settima Arte – Cinema e Industria organizzano un esclusivo Fellini Experience Tour gratuito, alla scoperta del museo diffuso dedicato al grande regista riminese: il Fellini Museum, la Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor e la partecipazione alla cerimonia di consegna del Premio Cinema e Industria. Il percorso inizierà dal suggestivo Borgo San Giuliano, tra i celebri murales ispirati all’universo felliniano. Si proseguirà poi verso Castel Sismondo e il Palazzo del Fulgor per un’esperienza immersiva nelle sale del museo, alla scoperta della Rimini di Fellini e del suo straordinario contributo all’industria cinematografica. La visita sarà arricchita dai racconti e dagli aneddoti della guida di VisitRimini, per un viaggio tra sogno, arte e memoria. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del cinema e omaggiare il Maestro dei sogni. Dettagli del tour su www.lasettimarte.it

Ore 15 CINEMINO PALAZZO DEL FULGOR

PROIEZIONE Omaggio a Francesco Vedovati

L’ultimo bacio

di Gabriele Muccino, 2001, 115 min.

Ore 18.00 Teatro Amintore Galli

CERIMONIA CONSEGNA PREMIO CINEMA E INDUSTRIA

Riconoscimento attribuito alle figure che si sono distinte nell’universo delle professioni che caratterizzano l’industria della settima arte. Saluti istituzionali: Mario Riciputi, Presidente Confindustria Romagna, Michele Lari, Assessore alla cultura Comune di Rimini, Alice Parma Consigliera Regione Emilia Romagna.

Componenti di giuria: Pupi Avati - Presidente, Gian Luca Farinelli, Veronica Innocenti, Marco Leonetti, Stefano Pucci, Mario Sesti.

I Premiati: Premio ad Honorem Paolo Sorrentino, Premio alla Produzione Riccardo Tozzi, Premio alla Distribuzione Minerva Pictures - Gianluca Curti, Premio al Montaggio Giogiò Franchini, Premio al Casting Director Francesco Vedovati, Premio Speciale Fabio De Luigi. Premio Fondazione Roberto Valducci per il Cinema a Valentina Cenni.

Omaggio musicale al Cinema del Maestro alla viola Danilo Rossi accompagnato dal Maestro Stefano Bezziccheri al pianoforte.

Ore 20.30 Cineteca

PROIEZIONE Omaggio a Paolo Sorrentino

LA GRANDE BELLEZZA di Paolo Sorrentino, 2013, 180 min.

DOMENICA 24 MAGGIO

Ore 11 Cineteca

PROIEZIONE Omaggio a Pupi Avati

La casa dalle finestre che ridono

A cinquant’anni dall’uscita, il film di Pupi Avati, 1976, 106 min.

Ore 14.30 -17 BORGO SAN GIULIANO / FELLINI MUSEUM

TOUR EVENTO

FELLINI EXPERIENCE TOUR CON INGRESSO AL MUSEO

VisitRimini e La Settima Arte – Cinema e Industria organizzano un esclusivo Fellini Experience Tour gratuito, alla scoperta del museo diffuso dedicato al grande regista riminese: il Fellini Museum, la Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor. Il percorso inizierà dal suggestivo Borgo San Giuliano, tra i celebri murales ispirati all’universo felliniano.

Si proseguirà poi verso Castel Sismondo e il Palazzo del Fulgor per un’esperienza immersiva nelle sale del museo, alla scoperta della Rimini di Fellini e del suo straordinario contributo all’industria cinematografica. La visita sarà arricchita dai racconti e dagli aneddoti della guida di VisitRimini, per un viaggio tra sogno, arte e memoria. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del cinema e omaggiare il Maestro dei sogni. Dettagli del tour su www.lasettimarte.it

Ore 15 CINETECA

PROIEZIONE Omaggio a Paolo Sorrentino

LE CONSEGUENZE DELL’AMORE

di Paolo Sorrentino, 2003, 100 min.



Ore 17 CINETECA

PROIEZIONE Omaggio a Riccardo Tozzi

Romanzo criminale

di Michele Placido, 2005, 152 min.

Ore 18 CINEMA Teatro TIBERIO

PROIEZIONE Omaggio a Giogiò Franchini

L’amico di famiglia

di Paolo Sorrentino, 2006, 99 min.

Ore 21 GIOMETTI CINEMA Mutiplex Le Befane

PROIEZIONE Omaggio a Fabio De Luigi

UN BEL GIORNO

di Fabio De Luigi, 2026, 93 min.

Al Fellini Museum-Palazzo del Fulgor la mostra "Dive" prosegue fino al 10 giugno. Ingresso gratuito nelle giornate della Festa del Cinema (22-24 maggio).

Dal 25 maggio ingresso con biglietto di entrata al Museo Fellini.