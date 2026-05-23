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"La Settima Arte Cinema e Industria" entra nel vivo. Al Galli le premiazioni

In foto: la mostra Dive
la mostra Dive
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Redazione
   
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Entra nel vivo l'edizione 2026 di "La Settima Arte Cinema e Industria". Oggi, sabato, in programma al teatro Galli la cerimonia di premiazione. 

SABATO 23 MAGGIO

Ore 14.30 -17 BORGO SAN GIULIANO/ MUSEO FELLINI  / TEATRO AMINTORE GALLI 
TOUR EVENTO
FELLINI EXPERIENCE TOUR CON INGRESSO AL MUSEO E AL TEATRO AMINTORE GALLI 
VisitRimini e La Settima Arte – Cinema e Industria organizzano un esclusivo Fellini Experience Tour gratuito, alla scoperta del museo diffuso dedicato al grande regista riminese: il Fellini Museum, la Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor e la partecipazione alla cerimonia di consegna del Premio Cinema e Industria. Il percorso inizierà dal suggestivo Borgo San Giuliano, tra i celebri murales ispirati all’universo felliniano. Si proseguirà poi verso Castel Sismondo e il Palazzo del Fulgor per un’esperienza immersiva nelle sale del museo, alla scoperta della Rimini di Fellini e del suo straordinario contributo all’industria cinematografica. La visita sarà arricchita dai racconti e dagli aneddoti della guida di VisitRimini, per un viaggio tra sogno, arte e memoria. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del cinema e omaggiare il Maestro dei sogni. Dettagli del tour su www.lasettimarte.it 

Ore 15 CINEMINO PALAZZO DEL FULGOR 
PROIEZIONE Omaggio a Francesco Vedovati
L’ultimo bacio 
di Gabriele Muccino, 2001, 115 min. 

Ore 18.00 Teatro Amintore Galli 
CERIMONIA CONSEGNA PREMIO CINEMA E INDUSTRIA
Riconoscimento attribuito alle figure che si sono distinte nell’universo delle professioni che caratterizzano l’industria della settima arte. Saluti istituzionali:  Mario Riciputi, Presidente Confindustria Romagna, Michele Lari, Assessore alla cultura Comune di Rimini, Alice Parma Consigliera Regione Emilia Romagna.
Componenti di giuria: Pupi Avati - Presidente, Gian Luca Farinelli, Veronica Innocenti, Marco Leonetti, Stefano Pucci, Mario Sesti. 
I Premiati: Premio ad Honorem Paolo Sorrentino, Premio alla Produzione Riccardo Tozzi, Premio alla Distribuzione Minerva Pictures - Gianluca Curti, Premio al Montaggio Giogiò Franchini, Premio al Casting Director Francesco Vedovati, Premio Speciale Fabio De Luigi. Premio Fondazione Roberto Valducci per il Cinema a Valentina Cenni.
Omaggio musicale al Cinema del Maestro alla viola Danilo Rossi accompagnato dal Maestro Stefano Bezziccheri al pianoforte.

Ore 20.30 Cineteca 
PROIEZIONE Omaggio a Paolo Sorrentino
LA GRANDE BELLEZZA di Paolo Sorrentino, 2013, 180 min.

DOMENICA 24 MAGGIO

Ore 11 Cineteca 
PROIEZIONE  Omaggio a Pupi Avati
La casa dalle finestre che ridono
A cinquant’anni dall’uscita, il film di Pupi Avati, 1976, 106 min. 

Ore 14.30 -17 BORGO SAN GIULIANO / FELLINI MUSEUM 
TOUR EVENTO
FELLINI EXPERIENCE TOUR CON INGRESSO AL MUSEO 
VisitRimini e La Settima Arte – Cinema e Industria organizzano un esclusivo Fellini Experience Tour gratuito, alla scoperta del museo diffuso dedicato al grande regista riminese: il Fellini Museum, la Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor. Il percorso inizierà dal suggestivo Borgo San Giuliano, tra i celebri murales ispirati all’universo felliniano. 
Si proseguirà poi verso Castel Sismondo e il Palazzo del Fulgor per un’esperienza immersiva nelle sale del museo, alla scoperta della Rimini di Fellini e del suo straordinario contributo all’industria cinematografica. La visita sarà arricchita dai racconti e dagli aneddoti della guida di VisitRimini, per un viaggio tra sogno, arte e memoria. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del cinema e omaggiare il Maestro dei sogni. Dettagli del tour su www.lasettimarte.it

Ore 15 CINETECA 
PROIEZIONE Omaggio a Paolo Sorrentino
LE CONSEGUENZE DELL’AMORE
di Paolo Sorrentino, 2003, 100 min.


Ore 17 CINETECA 
PROIEZIONE  Omaggio a Riccardo Tozzi
Romanzo criminale 
di Michele Placido, 2005, 152 min. 

Ore 18 CINEMA Teatro TIBERIO 
PROIEZIONE  Omaggio a Giogiò Franchini
L’amico di famiglia 
di Paolo Sorrentino, 2006, 99 min. 

Ore 21 GIOMETTI CINEMA Mutiplex Le Befane
PROIEZIONE  Omaggio a Fabio De Luigi
UN BEL GIORNO
di Fabio De Luigi, 2026, 93 min.

Al Fellini Museum-Palazzo del Fulgor la mostra "Dive" prosegue fino al 10 giugno. Ingresso gratuito nelle giornate della Festa del Cinema (22-24 maggio).
Dal 25 maggio ingresso con biglietto di entrata al Museo Fellini.

 

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