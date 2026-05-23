"La Settima Arte Cinema e Industria" entra nel vivo. Al Galli le premiazioni
Entra nel vivo l'edizione 2026 di "La Settima Arte Cinema e Industria". Oggi, sabato, in programma al teatro Galli la cerimonia di premiazione.
SABATO 23 MAGGIO
Ore 14.30 -17 BORGO SAN GIULIANO/ MUSEO FELLINI / TEATRO AMINTORE GALLI
TOUR EVENTO
FELLINI EXPERIENCE TOUR CON INGRESSO AL MUSEO E AL TEATRO AMINTORE GALLI
VisitRimini e La Settima Arte – Cinema e Industria organizzano un esclusivo Fellini Experience Tour gratuito, alla scoperta del museo diffuso dedicato al grande regista riminese: il Fellini Museum, la Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor e la partecipazione alla cerimonia di consegna del Premio Cinema e Industria. Il percorso inizierà dal suggestivo Borgo San Giuliano, tra i celebri murales ispirati all’universo felliniano. Si proseguirà poi verso Castel Sismondo e il Palazzo del Fulgor per un’esperienza immersiva nelle sale del museo, alla scoperta della Rimini di Fellini e del suo straordinario contributo all’industria cinematografica. La visita sarà arricchita dai racconti e dagli aneddoti della guida di VisitRimini, per un viaggio tra sogno, arte e memoria. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del cinema e omaggiare il Maestro dei sogni. Dettagli del tour su www.lasettimarte.it
Ore 15 CINEMINO PALAZZO DEL FULGOR
PROIEZIONE Omaggio a Francesco Vedovati
L’ultimo bacio
di Gabriele Muccino, 2001, 115 min.
Ore 18.00 Teatro Amintore Galli
CERIMONIA CONSEGNA PREMIO CINEMA E INDUSTRIA
Riconoscimento attribuito alle figure che si sono distinte nell’universo delle professioni che caratterizzano l’industria della settima arte. Saluti istituzionali: Mario Riciputi, Presidente Confindustria Romagna, Michele Lari, Assessore alla cultura Comune di Rimini, Alice Parma Consigliera Regione Emilia Romagna.
Componenti di giuria: Pupi Avati - Presidente, Gian Luca Farinelli, Veronica Innocenti, Marco Leonetti, Stefano Pucci, Mario Sesti.
I Premiati: Premio ad Honorem Paolo Sorrentino, Premio alla Produzione Riccardo Tozzi, Premio alla Distribuzione Minerva Pictures - Gianluca Curti, Premio al Montaggio Giogiò Franchini, Premio al Casting Director Francesco Vedovati, Premio Speciale Fabio De Luigi. Premio Fondazione Roberto Valducci per il Cinema a Valentina Cenni.
Omaggio musicale al Cinema del Maestro alla viola Danilo Rossi accompagnato dal Maestro Stefano Bezziccheri al pianoforte.
Ore 20.30 Cineteca
PROIEZIONE Omaggio a Paolo Sorrentino
LA GRANDE BELLEZZA di Paolo Sorrentino, 2013, 180 min.
DOMENICA 24 MAGGIO
Ore 11 Cineteca
PROIEZIONE Omaggio a Pupi Avati
La casa dalle finestre che ridono
A cinquant’anni dall’uscita, il film di Pupi Avati, 1976, 106 min.
Ore 14.30 -17 BORGO SAN GIULIANO / FELLINI MUSEUM
TOUR EVENTO
FELLINI EXPERIENCE TOUR CON INGRESSO AL MUSEO
VisitRimini e La Settima Arte – Cinema e Industria organizzano un esclusivo Fellini Experience Tour gratuito, alla scoperta del museo diffuso dedicato al grande regista riminese: il Fellini Museum, la Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor. Il percorso inizierà dal suggestivo Borgo San Giuliano, tra i celebri murales ispirati all’universo felliniano.
Si proseguirà poi verso Castel Sismondo e il Palazzo del Fulgor per un’esperienza immersiva nelle sale del museo, alla scoperta della Rimini di Fellini e del suo straordinario contributo all’industria cinematografica. La visita sarà arricchita dai racconti e dagli aneddoti della guida di VisitRimini, per un viaggio tra sogno, arte e memoria. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del cinema e omaggiare il Maestro dei sogni. Dettagli del tour su www.lasettimarte.it
Ore 15 CINETECA
PROIEZIONE Omaggio a Paolo Sorrentino
LE CONSEGUENZE DELL’AMORE
di Paolo Sorrentino, 2003, 100 min.
Ore 17 CINETECA
PROIEZIONE Omaggio a Riccardo Tozzi
Romanzo criminale
di Michele Placido, 2005, 152 min.
Ore 18 CINEMA Teatro TIBERIO
PROIEZIONE Omaggio a Giogiò Franchini
L’amico di famiglia
di Paolo Sorrentino, 2006, 99 min.
Ore 21 GIOMETTI CINEMA Mutiplex Le Befane
PROIEZIONE Omaggio a Fabio De Luigi
UN BEL GIORNO
di Fabio De Luigi, 2026, 93 min.
Al Fellini Museum-Palazzo del Fulgor la mostra "Dive" prosegue fino al 10 giugno. Ingresso gratuito nelle giornate della Festa del Cinema (22-24 maggio).
Dal 25 maggio ingresso con biglietto di entrata al Museo Fellini.