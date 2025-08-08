Facilitazione digitale, a Santarcangelo assistenza a oltre 300 cittadini

Sono più di 300 i cittadini che nei primi sette mesi del 2025 si sono rivolti al servizio di facilitazione digitale disponibile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Santarcangelo: su un totale di 340 utenti, 226 hanno richiesto l’attivazione dell’identità digitale SPID LepidaID o l’associazione dell’app CieID per l’accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione, mentre i restanti 114 sono stati supportati nell’effettuare segnalazioni al Comune.

L’iniziativa nasce nell’ambito del bando del Servizio civile digitale attivato a livello nazionale, a cui il Comune di Santarcangelo – primo nella Provincia di Rimini – ha aderito per il terzo anno consecutivo. L’obiettivo del progetto “Sportelli digitali, cittadini connessi 2024” è dare supporto agli utenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto per favorire un uso autonomo e responsabile di queste ultime nell’ambito di una cittadinanza digitale attiva e di una prospettiva sempre più inclusiva per tutte le fasce d’età.

I servizi del punto di facilitazione digitale – o “help desk” – sono fruibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, sia in presenza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico sia telefonicamente al numero 0541/356.353, oppure via mail scrivendo a digitale@comune.santarcangelo. rn.it. Presso il punto di facilitazione digitale la volontaria del Servizio civile digitale Griselda Lleshi – operativa fino a dicembre 2025 – offre supporto nella creazione di un’identità digitale Spid LepidaID o nell’associazione della carta d’identità elettronica all’app CieID, per poter accedere ai servizi pubblici online in modo facile, immediato e autonomo.

Altri servizi disponibili presso il punto di facilitazione digitale sono l’assistenza nell’utilizzo dei servizi digitali del Comune di Santarcangelo (caricamento di segnalazioni, iscrizione canale WhatsUrp e newsletter NewSantarcangelo, attivazione del canale di allertamento locale di protezione civile Alert System, ecc.) e delle principali app di servizi pubblici digitali (IO, Fascicolo Sanitario Elettronico, Municipium, ecc.), supporto nella generazione di bollettini PagoPA (piattaforma nazionale per il pagamento di tributi, imposte o rette verso la pubblica amministrazione) e nell’utilizzo dell’agenda passaporti online.

Al termine delle procedure di assistenza – che hanno una durata media di circa 30 minuti – ai cittadini viene sottoposto un questionario di gradimento predisposto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, che conferma la soddisfazione degli utenti rispetto al servizio fruito.