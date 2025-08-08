A Rimini il secondo incontro formativo sulla difesa dalle zanzare

E’ in programma lunedì 11 agosto il secondo degli incontri informativi di sensibilizzazione e prevenzione dal titolo "Spuntiamola: conoscere e imparare a difendersi dalle zanzare", organizzati in tre Nodi Territoriali di Salute del Comune di Rimini nell’ambito della campagna di comunicazione predisposta dal Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna.

L’appuntamento è alle ore 17 al Nodo Marecchiese (via Perticara 11) con l’obiettivo di fornire ai cittadini consigli e raccomandazioni per limitare la diffusione di zanzare e altri insetti simili e per proteggersi dalle loro punture adottando i comportamenti corretti.

Gli incontri, condotti da professionisti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, affrontano il tema delle malattie (anche gravi) che possono trasmettere le zanzare (comuni e tigre) e altri pappataci, le modalità di prevenzione e gli strumenti a disposizione del cittadino per contribuire alla lotta contro la diffusione delle arbovirosi.

L’incontro successivo è in calendario poi mercoledì 20 agosto, alle ore 17, al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte (via Bidente 1/p).

Ulteriori approfondimenti e informazioni sono disponibili sul sito di riferimento https://www.zanzaratigreonline.it . Inoltre, è possibile telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale: 800 033 033.