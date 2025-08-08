  
Indietro
menu
menu

11 agosto al Nodo Marecchiese

A Rimini il secondo incontro formativo sulla difesa dalle zanzare

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 8 Ago 2025 13:17 ~ ultimo agg. 9 Ago 02:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E’ in programma lunedì 11 agosto il secondo degli incontri informativi di sensibilizzazione e prevenzione dal titolo "Spuntiamola: conoscere e imparare a difendersi dalle zanzare", organizzati in tre Nodi Territoriali di Salute del Comune di Rimini nell’ambito della campagna di comunicazione predisposta dal Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna.

L’appuntamento è alle ore 17 al Nodo Marecchiese (via Perticara 11) con l’obiettivo di fornire ai cittadini consigli e raccomandazioni per limitare la diffusione di zanzare e altri insetti simili e per proteggersi dalle loro punture adottando i comportamenti corretti.

Gli incontri, condotti da professionisti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, affrontano il tema delle malattie (anche gravi) che possono trasmettere le zanzare (comuni e tigre) e altri pappataci, le modalità di prevenzione e gli strumenti a disposizione del cittadino per contribuire alla lotta contro la diffusione delle arbovirosi.

L’incontro successivo è in calendario poi mercoledì 20 agosto, alle ore 17, al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte (via Bidente 1/p).

Ulteriori approfondimenti e informazioni sono disponibili sul sito di riferimento https://www.zanzaratigreonline.it . Inoltre, è possibile telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale: 800 033 033.

 

Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO