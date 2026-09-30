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Cantiere al via a novembre

Ex Colonia Enel, ok al progetto della nuova piazza. Pronta nel 2029

In foto: il rendering dell'area dell'ex colonia enel
il rendering dell'area dell'ex colonia enel
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Redazione
   
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Con 18 voti favorevoli, 1 contrario e 10 astenuti il Consiglio comunale di Rimini ha approvato la proposta di contratto di rigenerazione urbana tra Comune e Regione per il progetto “Rimini 365: rigenerazione ex colonia Enel”. L'operazione porterà alla realizzazione di una nuova piazza tra il Parco del Mare e viale Regina Margherita, nell’area dove sorgeva la ex colonia abbandonata demolita dall’Amministrazione la scorsa primavera. L’opera è co-finanziata dalla Regione attraverso il “Bando Rigenerazione Urbana 2024”. L'inizio lavori dovrebbe avvenire entro il 30 novembre prossimo per concludersi entro il 31 marzo 2029 ma l'auspicio dell'amministrazione è quello di concludere in anticipo rispetto a questa data.
 
Il progetto prevede un’area giochi inclusiva e un’isola dedicata allo sport outdoor e al benessere, mentre la parte centrale della piazza resterà libera per valorizzare la visuale verso il mare e creare uno spazio versatile, attrezzato per ospitare mercatini, iniziative culturali e piccoli eventi durante tutto l’anno. Ci saranno poi alberature sul lato di viale Regina Margherita e sul fronte nord. In questa fase l’Amministrazione sta raccogliendo i contributi delle associazioni e delle realtà del terzo settore, con particolare attenzione alle indicazioni delle persone con disabilità, per garantire piena fruibilità degli spazi. L'investimento complessivo di 2.450.000 euro, di cui 1.250.000 euro dalla Regione Emilia Romagna e 1.200.000 di cofinanziamento comunale.
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