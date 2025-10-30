Cresce il mercato turistico inglese. La Regione al World Travel Market di Londra

Nel 2025 continua la tendenza positiva del mercato turistico del Regno Unito in Emilia-Romagna, che nel periodo gennaio-agosto 2025 ha registrato (dati Istat previsionali) 134.209 arrivi (+6%) e 385.258 presenze (+7,9%). In particolare, nei primi 8 mesi del 2025, nelle città d’arte si sono registrati 88.643 arrivi (+4,7%) e 223.178 presenze (+5,6%), mentre sulla Riviera 25.408 arrivi (+8,7%) e 111.008 presenze (+9%). In particolare la costa ha assorbito il 18,9% degli arrivi e il 28,8% delle presenze totali regionali.

Un incremento facilitato dai collegamenti diretti da Londra con l'aeroporto Fellini di Rimini. I voli hanno registrato in entrata una media di riempimento del 75,5% con punte dell’89,1%, per un totale di 40mila passeggeri, e i collegamenti sono confermati anche per il 2026.

Punti di forza con cui la Regione parte per la 45esima edizione del WTM, World Travel Market di Londra, una tra le più importanti fiere mondiali dedicate al turismo, si apre il calendario di attività promozionali sui mercati esteri dell’Emilia-Romagna. Da martedì 4 a giovedì 6 novembre l'Emilia-Romagna si presenterà con le sue proposte di vacanza: 18 gli operatori che accoglieranno il pubblico nello stand di Apt Servizi Emilia-Romagna.

Londra sarà anche la prima vetrina internazionale in cui saranno presentate 14 cartoguide tematiche:Riviera, Città d’Arte, Siti Unesco, Borghi, Castelli, Cammini, Cycling, Natura & Outdoor, Motor Valley, Parchi Tematici, Golf, Terme, Food & Wine

“L’internazionalizzazione della nostra offerta turistica si rafforza con un calendario di eventi e attività che ci permetteranno di valorizzare sempre di più sui mercati esteri il nostro territorio, le sue potenzialità e le tante bellezze culturali, paesaggistiche e naturali - afferma l’assessora Frisoni-. Il viaggio in Emilia-Romagna consente in pochi chilometri di vivere mare, montagna, città d’arte, l’autenticità dei nostri borghi assaporando i sapori della nostra terra. Un’esperienza unica ed indimenticabile raccontata per la prima volta in 14 cartoguide che illustrano al mondo le nostre eccellenze. Gli investimenti in promozione verso i mercati esteri connessi con rotte aeree e servizi ferroviari, in alcuni casi supportati anche dagli enti locali, e gli accordi con i più importanti tour operator stanno rendendo sempre più vicina e raggiungibile l’Emilia-Romagna e, dal prossimo anno, con l’operatività del terminal crocieristico di Ravenna, siamo convinti che potremo intercettare e conquistare un pubblico ancora più ampio. Un grande lavoro portato avanti da Apt in sinergia con le destinazioni turistiche e gli operatori del settore”.