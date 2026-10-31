Espulsi i due spacciatori protagonisti della folle fuga sulla Tolemaide

Nel fine settimana sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato di Rimini due provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini albanesi, entrambi pluripregiudicati e ritenuti particolarmente pericolosi. L’operazione è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti, ciascuno per le rispettive competenze, la Squadra Mobile, l’Ufficio Immigrazione e il personale specializzato impiegato nelle attività di accompagnamento e rimpatrio.

I due soggetti, privi di titolo per soggiornare sul territorio nazionale, erano già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio e stupefacenti. Inoltre, entrambi risultavano sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Santarcangelo di Romagna, a conferma del loro profilo di elevata pericolosità sociale.

A settembre erano stati protagonisti di una pericolosa fuga nel corso di un controllo effettuato dalla Squadra Mobile in via Tolemaide. Sorpresi a bordo di una BMW X6 risultata rubata, avevano tentato di sottrarsi all’intervento degli agenti dando vita a un inseguimento durante il quale un poliziotto aveva riportato delle lesioni (vedi notizia). Grazie al tempestivo intervento di altri equipaggi giunti in supporto, i due fuggitivi erano stati definitivamente bloccati al termine di una violenta colluttazione. Le successive indagini avevano consentito di accertare il loro coinvolgimento nell’attività di spaccio. Nel corso delle operazioni, infatti, erano stati rinvenuti nella loro disponibilità quasi quattro etti di cocaina e diversi coltelli.

@Questura di Rimini

A seguito dell’arresto, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha subito avviato il complesso iter amministrativo finalizzato all’espulsione. Dopo l’esatta identificazione degli interessati, l’acquisizione dei necessari lasciapassare dalle Autorità consolari albanesi e il rilascio del nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria competente, nella mattinata di venerdì il Giudice di Pace di Rimini ha convalidato i provvedimenti.

Nella stessa giornata, i due cittadini albanesi sono stati accompagnati e scortati da personale specializzato della Polizia di Stato presso l’aeroporto di Rimini e rimpatriati con un volo diretto a Tirana. Nei loro confronti è stato altresì disposto il divieto di reingresso in Italia per i prossimi dieci anni, in ragione della loro accertata pericolosità sociale.