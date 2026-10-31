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Fatto avvenuto 12 anni fa

Rapina in banca in Austria. Fermato a Rimini su Mandato d'Arresto Europeo

In foto: Questura di Rimini
Questura di Rimini
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Redazione
   
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La Squadra Mobile di Rimini ha eseguito un mandato di cattura nei confronti di un 50enne originario della provincia di Foggia, destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle Autorità giudiziarie austriache, in relazione ad una grave rapina aggravata commessa in concorso, con l'utilizzo di armi, ai danni di un istituto bancario. Era ricercato dalle Autorità austriache per una rapina a mano armata commessa il 22 maggio 2014 a Salisburgo, quando avrebbe partecipato, insieme ad altri complici, all'assalto di un istituto bancario. Nel corso dell'azione criminosa, i dipendenti sarebbero stati minacciati con una pistola e costretti a stendersi a terra, mentre i responsabili si impossessavano di circa 310.000 euro.
L’arresto è stato il risultato di una mirata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini, in stretta collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che aveva segnalato la possibile presenza dell'uomo nella provincia di Rimini.
Acquisiti gli elementi informativi, con la collaborazione della Squadra Mobile di Foggia, gli investigatori della Squadra Mobile hanno immediatamente avviato accertamenti anche attraverso l'analisi delle informazioni nelle banche dati in uso alle Forze di Polizia.
E' stato cos' individuato un indirizzo presso il quale l'uomo avrebbe potuto trovare ospitalità. 
Nella mattinata del 30 ottobre gli operatori della Squadra Mobile hanno quindi individuato e rintracciato il ricercato, procedendo al suo arresto e alle conseguenti attività di identificazione e agli adempimenti di rito.
Al termine delle procedure previste, l'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ferrara, dove è rimasto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente per le successive procedure connesse alla consegna allo Stato richiedente.

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