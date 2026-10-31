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dopo la riqualificazione

Lo Spazio Tondelli a Riccione riapre al pubblico con un lungo evento inaugurale

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Redazione
   
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Domenica 1 novembre Riccione riapre ufficialmente al pubblico lo Spazio Tondelli, dopo l’intervento di riqualificazione, con una maratona di dodici ore tra linguaggi del contemporaneo, arti visive, musica e memoria storica.

La cerimonia istituzionale con il taglio del nastro prenderà il via alle 16 con l’evento “Lo Spazio si apre alla città”. Alle 17 che la prima assoluta di Vedo il mondo girare. L’opera unisce due mondi: il genio visivo dell’illustratore e autore francese Hervé Tullet (presente in sala) e l’energia del Club Alieno, la compagnia teatrale inclusiva nata in seno alla cooperativa Cuore 21. Firmato nella regia e nelle coreografie da Valeria Fiorini ed Eleonora Gennari, lo spettacolo è interpretato da Luca Leardini ed Elisa Tamagnini con le musiche di Kino e le luci di Antonio Rinaldi e fa dello stupore infantile e dell'inclusione sociale un manifesto poetico.

Dalle 18 il bar e il foyer proporranno l’Aperitivo in musica, scandito dalle note del Tacabanda Trio e dal set di Asio Dj. Ad accompagnare il pubblico attraverso i vari momenti della giornata sarà la riccionese Francesca Airaudo.

L’edificio, nato come Casa del Popolo negli anni Cinquanta, conobbe negli anni Ottanta la memorabile stagione della Casbah, avamposto culturale che univa comicità surreale, cabaret e grande musica afroamericana. Alle 21 quel clima rivivrà con due interpreti di quell’epoca: Bustric (Sergio Bini), maestro dell’illusionismo poetico, con Il circo delle pulci del professor Bustric, e le incursioni jazz dell’Onorino Tiburzi Quartet, colonna sonora della serata sia in apertura che nel brindisi finale.

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