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con le unità cinofile

Controlli antidroga dei Carabinieri nelle scuole superiori. Nessuna criticità

In foto: un controllo dei Carabinieri
un controllo dei Carabinieri
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Redazione
   
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I Carabinieri di Rimini hanno condotto una serie di verifiche mirate all’interno di alcune superiori della città, con il supporto specialistico delle unità cinofile antidroga provenienti dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna. Nel corso del servizio, svolto nel pieno rispetto della continuità didattica, i Carabinieri hanno ispezionato cortili, atri, corridoi, servizi igienici e altri spazi comuni di pertinenza degli edifici scolastici, operando in costante raccordo con i dirigenti scolastici e il personale docente. Le verifiche non hanno registrato alcuna criticità.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del più ampio quadro di tutela della legalità e salvaguardia della popolazione studentesca promosso per sensibilizzare i ragazzi sui rischi connessi all’uso delle sostanze illecite, fenomeno che continua a registrare un progressivo abbassamento dell’età di primo contatto

L’intervento - spiega l'Arma riminese - si inserisce in un modello di collaborazione continua tra l’Arma territoriale, le famiglie e il mondo della scuola, volto a intercettare precocemente situazioni di disagio o potenziale devianza giovanile. Le attività di controllo preventivo proseguiranno in modo sistematico anche nelle prossime settimane.

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