lunedì 1 dicembre

La crisi economica internazionale in un incontro con il professor Zamagni

In foto: Stefano Zamagni
Stefano Zamagni
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 28 Nov 2025 16:00 ~ ultimo agg. 16:21
Lunedì 1 dicembre, il prof. Stefano Zamagni, già ordinario di Economia politica all’Università di Bologna e docente presso la John Hopkins University, terrà un incontro pubblico alla Libera Università “Igino Righetti 1921”, della omonima fondazione, presso l’aula magna della Fondazione Carim (palazzo Buonadrata, Corso d’Augusto 62) alle ore 17.15, sul tema L’economia in tempi di dazi e di guerre.

E’ sotto gli occhi di tutti la crisi finanziaria internazionale, dapprima a causa della pandemia  e, successivamente, delle guerre che hanno  agito da freno ai processi di una globalizzazione mal governata. Su questi fenomeni si è innestata la politica protezionistica avviata da tempo  negli Stati Uniti, che si è fatta ancora più aggressiva con lo scoppio delle guerre in Ucraina e in Palestina e l’introduzione dei dazi introdotti da Donald Trump. L’equilibrio internazionale è instabile e il sistema commerciale globale rischia di collassare  sotto il peso di un enorme debito pubblico, dell’incertezza crescente e dell’assenza di reti di sicurezza adeguata alla condizione dei  paesi più fragili.

Il professore toccherà i temi di una crisi che sempre più forte nei paesi più sviluppati dell’Occidente e dell’Asia. Ci si interrogherà, a Palazzo Buonadrata, su come si possa uscire da questa spirale che vede la compresenza di  tendenze contrapposte all’interno di ciascun paese: la protezione dei mercati nazionali e la necessità di ricostruire un’economia globale inclusiva. Con il prof. Zamagni e l’apporto dei presenti al dibattito, si cercherà di mettere a fuoco la situazione e di individuare quali siano le strade per sciogliere i nodi dell’economia che sono  all’origine dei tanti conflitti armati (ben 56  in atto nel mondo) e che hanno inevitabili ricadute anche sul piano locale.

          

  

        

