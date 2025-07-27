  
Al borgo San Giuliano

Esco in scarana. Incontri 'A tavola coi nonni': si parte con l'olio extravergine

di Redazione   
Dom 27 Lug 2025
Nell'ambito della rassegna "Esco in Scarana", organizzata a San Giuliano dalla Società de Borg, si terranno tre incontri di approfondimento sulla cultura e la tradizione culinaria novecentesca riminese dal titolo "A tavola coi nonni", un'iniziativa organizzata dall'Università di Bologna - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita.
Il primo appuntamento, martedì 29 luglio alle ore 21 nella piazzetta della chiesa di San Giuliano, è dedicato alla storia e alle proprietà salutari dell'olio extravergine di oliva nell'ambito della dieta mediterranea, tra scienza e aneddotica.
Interverranno la professoressa Cristina Angeloni, Professoressa Ordinaria di Biochimica presso l'Università di Bologna ed Enrico Santini, "corianese 'doc' e filosofo rurale" (come ama definirsi), esperto di enogastronomia romagnola.
Al termine della conversazione si potrà degustare un assaggio di pane e olio EVO.
Evento patrocinato dal Comune di Rimini, in collaborazione con AUSER.
