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Riccione Music City

Noemi riempie piazzale Roma tra nuove hit e vecchi successi

In foto: Noemi riempie piazzale Roma
Noemi riempie piazzale Roma
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Redazione
   
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Un suggestivo colpo d'occhio venerdì sera in piazzale Roma a Riccione dove il concerto di Noemi ha radunato migliaia di persone. L’evento rientrava tra gli appuntamenti del cartellone estivo di “Riccione Music City”. L'artista, capace di spaziare tra pop, soul, R’n’B e blues, ha spesso coinvolto il pubblico, creando un contatto diretto con i fan. Noemi ha alternato sul palco le nuove canzoni del “Live Noemi 2026”, a partire dal singolo “Tu cosa fai questa sera”, ai suoi successi più rappresentativi come “Vuoto a perdere”, “Glicine” e “L’amore si odia”. 

Questa sera, sabato, sempre in piazzale Roma si terrà invece il concerto di Riccardo Cocciante.

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