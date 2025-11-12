  
dimenticanza costata cara

Entra in tribunale con un coltello nel borsello, carpentiere denunciato

In foto: Il coltello sequestrato in tribunale
Il coltello sequestrato in tribunale
di Lamberto Abbati   
Mer 12 Nov 2025 16:25 ~ ultimo agg. 17:06
Una dimenticanza costata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Questa mattina (mercoledì), intorno alle 11, padre e figlio si sono recati in tribunale a Rimini per ritirare dei documenti. Quando il genitore si è tolto il borsello e lo ha posizionato sotto lo scanner, le guardie particolari giurate della Coopservice, posizionate all'ingresso del palazzo di giustizia insieme ai militari dell'Esercito del 7° Vega nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure, si sono accorte che all'interno c'era un coltello lungo più di 10 centimetri. Alla richiesta di spiegazioni, l'uomo, un 65enne residente a Rimini, di professione carpentiere, è caduto dalle nuvole. Ha poi riferito di utilizzarlo per tagliare le matite e di essersi dimenticato di lasciarlo nel furgone. 

Il coltello è stato immediatamente sequestrato in attesa dell'arrivo dei carabinieri, che hanno condotto il carpentiere in caserma per l'identificazione e la successiva denuncia a piede libero. 

