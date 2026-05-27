su 100 punti
Nuovo campionamento programmato di Arpae: la riviera è interamente balneabile
In foto: @newsrimini
di Redazione
1 min
Questa volta niente brutte sorprese: i risultati del campionamento programmato di Arpae del 25 maggio sui 100 tratti di costa hanno evidenziato valori tutti nella norma. Tutta la riviera dell’Emilia-Romagna continua a essere balneabile: parametri tutti nella norma nelle 100 località monitorate, lungo la costa dal ferrarese a Cattolica.
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