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Nuovo campionamento programmato di Arpae: la riviera è interamente balneabile

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Questa volta niente brutte sorprese: i risultati del campionamento programmato di Arpae del 25 maggio sui 100 tratti di costa hanno evidenziato valori tutti nella norma. Tutta la riviera dell’Emilia-Romagna continua a essere balneabile: parametri tutti nella norma nelle 100 località monitorate, lungo la costa dal ferrarese a Cattolica.

 

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