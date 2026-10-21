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In 60 a Cattolica

Elevata adesione allo sciopero degli autisti degli appalti BRT

In foto: la mobilitazione a Cattolica
la mobilitazione a Cattolica
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Redazione
   
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Elevata l'adesione di driver e facchini degli appalti BRT di tutta l’Emilia-Romagna in sciopero per chiedere diritti, tutele e condizioni di lavoro uguali per tutti. La mobilitazione è arrivata dopo lo stato di agitazione proclamato il 13 ottobre, rimasto senza risposte da parte delle aziende coinvolte. "Non è più accettabile - scrive la FILT CGIL - che lavoratori che svolgono le stesse attività all’interno della medesima filiera siano sottoposti a condizioni differenti a seconda dell’azienda appaltatrice. Il lavoro deve essere riconosciuto e tutelato allo stesso modo, senza disparità e senza che il sistema degli appalti diventi un motivo di divisione tra i lavoratori".
Se non arriveranno risposte concrete, la mobilitazione continuerà nelle prossime settimane. Braccia incrociate anche nel riminese dove sono coinvolti una sessantina di lavoratori di due aziende con sede a Cattolica.

https://www.icaroplay.it/programmi/richieste-inascoltate-anche-a-cattolica-la-protesta-contro-brt/
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