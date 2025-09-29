A Coriano
Ecoarea Startup Lab diventa incubatore certificato dal Ministero
In foto: Ecoarea Startup Lab
di Redazione
3 min
Lun 29 Set 2025 11:35 ~ ultimo agg. 11:41
Ecoarea Startup Lab di Cerasolo Ausa a Coriano è diventato un Incubatore certificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un traguardo che apre nuove prospettive a startup e PMI. Per l’occasione, negli spazi di via Rigardara 39, Ecoarea ha presentato il format “Anima Intelligente – AI: dove l’innovazione incontra l’anima”, una serata che ha unito tecnologia, arte e impresa, trasformando il racconto dell’innovazione in un’esperienza collettiva.
Protagoniste quattro startup. Genio Micelio, fondata da Giancarlo Barletta, lavora come una rete invisibile capace di mettere in contatto persone, imprese e istituzioni, trasformando i valori ESG in progetti concreti. O3_Studio, con Maurizio Scilla e Simone Conzato, porta avanti un percorso che unisce design e moda sostenibile, tra riuso creativo, collezioni no-gender e tessuti rigenerati. Video Bullet, nata dall’idea di Davide Bonini e Giacomo Pagliarani, affronta la sfida della comunicazione continua realizzando video brevi e format digitali che combinano dati e narrazione. Infine God Save the Chill, un media brand con una community internazionale di oltre 700mila persone, diffonde una cultura del benessere attraverso musica ed esperienze immersive.
Attorno a queste realtà si è raccolta una rete di musicisti, artisti e performer. Oltre seicento le persone, tra imprenditori, professionisti, investitori e istituzioni, che hanno preso parte all’iniziativa.
"Con il format Anima Intelligente abbiamo celebrato una nuova stagione per Ecoarea Startup Lab, raccontando cosa sono oggi le startup e le PMI innovative: un vero motore di sviluppo economico per il Paese", spiega Romano Ugolini, CEO di Ecoarea. "Questo riconoscimento significa avere a disposizione sul territorio un team di manager ed esperti in grado di accompagnare le aziende nella crescita e nell’accesso ai mercati internazionali. L’intelligenza artificiale è centrale, ma va usata con sapienza: per questo all’interno dell’incubatore abbiamo figure specializzate con un approccio etico, sensibile e sostenibile".
"Innovazione e sostenibilità sono i driver della nostra missione. Siamo uno dei circa cinquanta incubatori certificati in Italia, tra i pochissimi fondati con capitali privati, non pubblici. È un riconoscimento importante, frutto di un percorso nato dal basso, con forze e risorse proprie».
«Abbiamo accolto oltre 600 persone – conclude Ugolini – ed è stata la dimostrazione concreta di come l’innovazione possa diventare un’esperienza condivisa e generare valore per tutta la comunità".
