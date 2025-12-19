  
Indietro
menu
menu

Sanità e prevenzione

Open day vaccinale: 23 e 30 dicembre a Rimini

In foto: Open day vaccinale Rimini
Open day vaccinale Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 19 Dic 2025 14:12 ~ ultimo agg. 14:30
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Rimini organizza due Open Day dedicati alla vaccinazione antinfluenzale, anti-COVID e a tutte le altre vaccinazioni consigliate per età o per condizione di rischio.  L’iniziativa si svolgerà nelle giornate di martedì 23 dicembre e martedì 30 dicembre, dalle ore 13.30 alle 16.30, all’ambulatorio vaccinazioni adulti della sede Ausl "Colosseo" di Rimini (via Coriano 38, scala D), con accesso libero e senza prenotazione. Dalle attività di sorveglianza attiva condotte da AUSL Romagna  emerge che la circolazione dell’influenza sta iniziando a intensificarsi. Attualmente i virus influenzali circolanti sono quelli di tipo A, H3N2 e H1N2, entrambi presenti nel vaccino. È importante vaccinarsi contro l’influenza per ridurre il rischio di forme gravi che richiedono assistenza ospedaliera e ricoveri, anche in terapia intensiva.  Si ricorda inoltre che è gratuita la vaccinazione contro l’Herpes Zoster e Pneumococco per i nati dal 1952 al 1960 a prescindere dalla presenza di patologie e fattori di rischio. Per accedere alla vaccinazione in altri giorni e orari è possibile prenotare tramite Cup e CupTel 800002255.

 

Altre notizie
Polizia Locale
confronto tra 2024 e 2025

Stupefacenti e guida in stato di ebbrezza, i dati delle violazioni a Rimini
di Redazione
la donazione
con una vendita di libri

Polo Infanzia Isola Blu: dalle famiglie un contributo a Oncologia Pediatrica
di Redazione
consegna pacchi
i dati di poste italiane

Consegna dei pacchi in provincia di Rimini, numeri in crescita
di Redazione
la grande folla che ha partecipato ai funerali
i funerali a S.Ermete

Tanti palloncini per l'ultimo saluto a Martina
di Stefano Ravaglia
i primi tre progetti premiati a Nuove Idee Nuove Imprese 2025
Nuove idee nuove imprese

Banco lavoro innovativo e tuta smart: da Forlì i primi due classificati 2025
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO