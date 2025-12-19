Open day vaccinale: 23 e 30 dicembre a Rimini

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Rimini organizza due Open Day dedicati alla vaccinazione antinfluenzale, anti-COVID e a tutte le altre vaccinazioni consigliate per età o per condizione di rischio. L’iniziativa si svolgerà nelle giornate di martedì 23 dicembre e martedì 30 dicembre, dalle ore 13.30 alle 16.30, all’ambulatorio vaccinazioni adulti della sede Ausl "Colosseo" di Rimini (via Coriano 38, scala D), con accesso libero e senza prenotazione. Dalle attività di sorveglianza attiva condotte da AUSL Romagna emerge che la circolazione dell’influenza sta iniziando a intensificarsi. Attualmente i virus influenzali circolanti sono quelli di tipo A, H3N2 e H1N2, entrambi presenti nel vaccino. È importante vaccinarsi contro l’influenza per ridurre il rischio di forme gravi che richiedono assistenza ospedaliera e ricoveri, anche in terapia intensiva. Si ricorda inoltre che è gratuita la vaccinazione contro l’Herpes Zoster e Pneumococco per i nati dal 1952 al 1960 a prescindere dalla presenza di patologie e fattori di rischio. Per accedere alla vaccinazione in altri giorni e orari è possibile prenotare tramite Cup e CupTel 800002255.