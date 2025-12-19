  
Indietro
menu
menu

con una vendita di libri

Polo Infanzia Isola Blu: dalle famiglie un contributo a Oncologia Pediatrica

In foto: la donazione
la donazione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 19 Dic 2025 14:15 ~ ultimo agg. 14:22
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Questa mattina i genitori delle bambine e dei bambini del Polo d’Infanzia Isola Blu del Comune di Rimini, insieme a una delegazione di educatrici, insegnanti e al coordinamento pedagogico, hanno fatto visita al reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale “Infermi” di Rimini per consegnare ufficialmente l’assegno con il ricavato del mercatino di libri e albi illustrati per l’infanzia. Con loro, anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.
 
L’iniziativa, nata all’interno della comunità educativa del Polo, ha coinvolto famiglie, personale scolastico e bambini in un progetto di partecipazione e solidarietà. Il ricavato della vendita sarà destinato a sostenere le attività del reparto, contribuendo a migliorare i servizi dedicati ai piccoli pazienti. 
 
In particolare, il contributo servirà a sostenere il progetto di Pet Therapy che lo IOR, presente alla consegna, ha attivato all'interno del reparto già da anni e che dal 2026 sarà ulteriormente implementato.
 
La consegna dell’assegno è stata accolta con gratitudine dallo staff sanitario, che ha sottolineato l’importanza di gesti come questo nel rafforzare il legame tra territorio e ospedale.

il manifesto della raccolta

Un gesto che anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e la vicesindaca con delega alle politiche educative, Chiara Bellini , hanno accolto con gratitudine:
 
« Ringraziamo di cuore i genitori e le educatrici dell’Isola blu, il coordinamento pedagogico, per questo gesto di grande sensibilità e attenzione verso il reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Infermi. In un periodo dell’anno in cui il valore del dono e della vicinanza si fa ancora più forte, iniziative come questa testimoniano la generosità e l’impegno che, spesso lontano dai riflettori, animano la nostra comunità educativa e le famiglie, così come la dedizione del personale sanitario. È la dimostrazione di come la scuola possa e debba essere non solo un luogo di apprendimento e crescita personale, ma un vero contesto educativo di comunità, capace di costruire legami e prendersi cura degli altri
Altre notizie
consegna pacchi
i dati di poste italiane

Consegna dei pacchi in provincia di Rimini, numeri in crescita
di Redazione
la grande folla che ha partecipato ai funerali
i funerali a S.Ermete

Tanti palloncini per l'ultimo saluto a Martina
di Stefano Ravaglia
i primi tre progetti premiati a Nuove Idee Nuove Imprese 2025
Nuove idee nuove imprese

Banco lavoro innovativo e tuta smart: da Forlì i primi due classificati 2025
di Redazione
il concerto di Natale del coro Carla Amori
Alla Chiesa del Crocifisso

Domenica il Concerto di Natale del Coro Polifonico "Carla Amori"
di Redazione
repertorio
a Rimini e Riccione

Lo smog torna nei limiti. Cessano da sabato le misure emergenziali
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO