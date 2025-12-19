Consegna dei pacchi in provincia di Rimini, numeri in crescita

Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane in provincia di Rimini con oltre +14% registrato nei primi nove mesi di quest’anno, rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente. Numeri destinati ad aumentare in queste settimane in quanto ci troviamo nel pieno cosiddetto “picco pacchi”. Un incremento rilevato anche a livello Italia, con la quota dei pacchi consegnati dai portalettere che ha raggiunto il 45% nel terzo trimestre 2025, per una crescita del 5% su anno e che con le settimane in corso si prospetta di consegnare circa 50 milioni di pacchi.

L’Azienda in provincia di Rimini può contare su una rete logistica composta da 3 centri di distribuzione (Rimini Recapito Sud, Riccione e Sant’Arcangelo di Romagna). Per sostenere queste percentuali di aumento e far fronte alle maggiori lavorazioni di queste settimane, la squadra di portalettere e addetti interni è stata rafforzata da altre 26 tra stabilizzazioni e tempo determinato nel solo periodo da ottobre ad oggi, supportati da mezzi sempre più sofisticati di oltre 80 mezzi green o a basso impatto ambientale. A questo si affianca la rete Punto Poste, che include circa 151 punti, tra attività commerciali e lockers, che offrono servizi di ritiro e spedizione con orari estesi e maggiore flessibilità. Gli utenti, inoltre, da quest’anno potranno avvalersi anche della nuova Super App di Poste Italiane con cui gestire, attraverso un punto di accesso unico, tutti i prodotti e servizi, fra cui la spedizione e gestione dei pacchi.

Ad oggi, circa un terzo dei pacchi consegnati in tutta Italia è affidato ai portalettere di Poste Italiane, un dato sorprendente se si pensa che fino a pochi anni fa i portalettere non gestivano pacchi. Il lavoro dei centri di distribuzione inizia alle ore 4.30 di ogni mattina quando arrivano i primi mezzi dal centro di smistamento di Bologna con i pacchi e la corrispondenza diretta su tutta la provincia. Il prodotto viene lavorato all’interno da parte degli addetti di produzione, inserito in gabbie e caricato sui furgoni per essere recapitato.

Nel periodo prenatalizio i numeri raddoppiano rispetto alla media giornaliera che per la provincia vede in genere oltre 80 mila in media all’anno. Questi numeri sono possibili grazie alla professionalità ed efficienza di addetti della produzione che si occupano delle lavorazioni interne, addetti di accettazione grandi clienti, portalettere e addetti del centro logistico, persone che con il loro lavoro quotidiano permettono di far arrivare nelle case tutta la logistica gestita da Poste Italiane con il comparto pacchi al primo posto.